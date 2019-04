Emotivo acto por un nuevo aniversario de Malvinas

El Intendente Ezequiel Galli anunció la entrega de dos pasajes para que ex combatientes puedan viajar a las Islas Malvinas. El acto se desarrolló en el Parque Senador Oscar Lara ante gran cantidad de instituciones de distintos sectores de la ciudad y público que acompañó a los veteranos y ex combatientes.

Este martes se realizó el acto por un nuevo aniversario de Malvinas que conmemora a los veteranos y caídos. Gran cantidad de público e instituciones representativas de la ciudad se acercaron hasta el parque Senador Oscar Lara para acompañar a “nuestros héroes sin capa” como fueron definidos por uno de los interlocutores de la tarde.

Sin dudas fueron muchos los momentos emotivos, pero el más representativo para los veteranos fue el anuncio del Intendente Ezequiel Galli que comunicó que el próximo 2 de octubre se entregarán pasajes a dos ex combatientes para que puedan viajar a las Islas Malvinas. Fue en ese momento donde comenzaron los aplausos de los veteranos y el público en general que visibilizaron la satisfacción ante la noticia.

Otro de los momentos fue el descubrimiento del monumento que homenajea a los ex combatientes y veteranos. Los encargados en sacar la tela que lo cubría fueron el Intendente y el Presidente de la Asociación Veterano de Guerra “2 de Abril”, José Trinchín, y el arquitecto y creador de la obra Julio Bidé.

Posteriormente, el intendente Ezequiel Galli, junto con la presidenta del Consejo Escolar Maite Salerno, fueron los primeros que colocaron las palmas al pie del monumento de los Héroes de Malvinas. Luego fue el turno del Teniente coronel Octavio Peluffo y My. Ramiro Sandoval; el presidente de la Agrupación Veteranos de Guerra “2 de abril” José Trinchín con Haroldo Duhau; el presidente del HCD Bruno Cenizo y el concejal Alejandro Gregorini; Eduardo Mattaini y Jorge Dietz por la Unión Nacional de Soldados Continentales, Héctor Hoyos y Claudia Capuano por la Asociación Cultural Sanmartiniana y Miguel Scalchi y Georgio Malgarese por la Sociedad Italiana.

Conmovedoras palabras estuvieron a cargo de Julio Cesar Veneciano, integrante de la Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril, quien remarcó que “es una vivencia grabada como parte de mi vida que el tiempo no ha podido borrar… no busco explicaciones ni doy opiniones, sólo me corresponde contarlo como experiencia” y Ana María Piras, madrina de dicha agrupación quien mencionó que “no defendemos la guerra, sino que destacamos la valentía de los soldados argentinos”.

El acto contó con la participación del grupo Clave a Tierra que interpretaron el tema musical “Para la Vida”.

Al finalizar el homenaje el público se acercó a saludar a los veteranos, momento emotivo que visibilizó el acompañamiento, el recuerdo y el compromiso de transmitir que las Malvinas son argentinas.