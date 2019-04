Conocé la agenda cultural para este sábado y domingo

Llegó un nuevo fin de semana, y la agenda cultural ofrece varias propuestas para este sábado y domingo en la ciudad.

Como es habitual, desde Infoeme te contamos todos los detalles para que puedas programar las actividades del fin de semana.

La muestra #69: visita guiada con Daniel Fitte por la muestra Movimiento de Suelo

En este marco, quienes lo deseen podrán participar de visitas guiadas a cargo de los propios artistas, que mejor que nadie podrán adentrarnos en cada una de las propuestas. “Movimiento de Suelo” fue creado en forma conjunta por el artista local Daniel Fitte junto al uruguayo Andrés Boero Madrid. Realizada como site-specific, surge del encuentro de estas dos miradas. Por un lado la sierra y la memoria abrazada al paisaje, que Daniel Fitte trae a colación al proponernos enterrar o desenterrar (nos) usando como materia la tierra. Por otro lado el río o su lejanía, de Andrés Boero Madrid donde el barro y la piedra se juntan y dialogan con la luz que entra desde el exterior.

La iniciativa se realizará este sábado 20 de abril a las 18 horas, en las salas 2, 3 y 4.

La muestra #69:“Personal Musa”: visita guiada a cargo de Paula Ferrari.

“Personal Musa” es una obra de la fotógrafa olavarriense Paula Ferrari. Dice la artista en referencia a su muestra: “Partiendo de imágenes que me inquietan, porque en ellas se me juegan los mandatos que me rigen desde siempre, la cuadrícula que me sostiene pero a la vez me apresa; la poesía de las flores y los rostros; la profesión de fotógrafa y publicista, el reinado del cuerpo y la belleza en el que estuve rondando durante tanto tiempo…

Me reconozco en el terreno pantanoso de lo intermedio, la religión que con fervor mi madre insistió en regalarnos me hizo mella en el criterio temprano y en el pudor; tuve esta madre colchón que me hizo blanda con toda su ternura, crecí protegida y tibia, al margen de las grandes luchas y con desconcierto frente a la palabra feminismo.

Tan cómoda yo, encajando con la media aceptada, sin sufrir mi condición femenina, amando a quien quise amar, sin sucesos truculentos, ni abusos mayores, ni violencia de género en casa, ni cerca… ni el gran y atroz dolor que puede alcanzar la condición femenina”.

Será este domingo 21 de abril, a las 18 horas en el Auditorio.

Concierto de Pascual en la Iglesia San José

La Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro Mario Patané” -dirigida por el Maestro Diego Lurbe- prepara lo que será su próxima presentación durante el tradicional concierto de Pascua.

En esta oportunidad, se brindará un homenaje al reconocido músico y compositor Eduardo “Chino” Correa, quien fuera distinguido tanto a nivel nacional como internacional.

El concierto se realizará el domingo 21 de abril, a las 20 horas, en la Iglesia San José, con entrada libre y gratuita.

“Studebaker, vehículos y objetos”

Se trata de una exposición estática de autos y camionetas además de objetos Studebaker, perteneciente a la marca, Drivers Club Latinoamérica y a vecinos de Olavarría. Estará vigente desde este sábado a las 17 horas en el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”.

Bioparque “La Máxima”

Dirección: Avenida Pellegrini 4200. Olavarría.

Horario: Abierto mientras este de día. Descripción: Hogar alternativo de especies silvestres. Institución dedicada a la Educación, Conservación de fauna y flora autóctona, investigación y recreación. Fomenta valores que promueven actitudes positivas hacia el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Valor de la entrada: $15 mayores de 11 años y el estacionamiento –por vehículo- $40.

Museo de la Ciencia – Megafauna

Dirección: Avenida Pellegrini 4200. Olavarría.

Horario: 15 a 19 horas. Descripción: Se trata de un recorrido por Olavarría de hace más de 10.000 años a través de los siguientes temas centrales: Prehistoria en Olavarría - Megafauna y Cazadores/recolectores – Paleontología y Arqueología.

La muestra propone ampliar el imaginario colectivo sobre nuestras raíces tanto en los niños como en los adultos, atendiendo a la necesidad de visualizar la base ancestral que nos une a todos los actuales habitantes de Olavarría, es decir la historia que nos alimenta y sostiene.

En cuanto al clima, según la información relevada por el Servicio Meterológico Nacional (SMN) el sábado por la mañana el cielo estará parcialmente nublado y por la tarde habrá nubosidad variable y el viento soplará desde sector sur. La temperatura mínima será de 14° en tanto que la máxima llegará a los 23°.

En las primeras horas del domingo se pronostica cielo algo a parcialmente nublado, por la tarde estará parcialmente nublado o nublado y el viento soplará levemente del sector sur y rotará al este. La mínima será de 12° y la máxima de 21°.