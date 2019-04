Gastón Galbarino: “Lo miré y le dije `gordo no tenemos que venir más´”

“Me desayuno con que no teníamos que ir más, que ya le daban el alta definitiva. Nosotros fuimos a un control más fue una sorpresa inesperada”. Pasaron ya varias horas pero se le hace un nudo en la garganta cuando lo narra. Se trata de Gastón Galbarino, el padre de Valentino, el niño olavarriense que se hizo conocido en la ciudad gracias a su lucha contra el cáncer.

Con sólo 3 años debió afrontar una feroz pelea contra la leucemia, un diagnóstico que les borró la sonrisa, pero que también hizo conocer la fortaleza de un niño de hoy que cara a cara le grita al cáncer “te gané”. Esa frase puede verse en un cartel con el que se sacó innumerables fotos junto a sus seres queridos. “Le dice `tomá, te gané´ y le pega”, narró su padre Gastón a Infoeme.

Fue en el cierre del invierno del 2015 cuando todo inició. Primero fue la consulta ante un dermatólogo, luego un derrotero de visitas y consultas médicas que los hizo llegar al hospital platense Sor María Ludovica. “De un día al otro nos fuimos a vivir a La Plata”, recordó Gastón. Allí fueron más intervenciones, quimioterapia, corticoides, caída de cabello y todo lo que conlleva una lucha de estas.

La lucha fue durísima pero su padre narra que hubo un envión que fue clave. Fue en abril del 2016, en la etapa quizás más crítica de su enfermedad, que conoció a Marcelo “trapito” Barovero, el arquero de River por aquel entonces. “Su gran empujón fue cuando conoció a su ídolo”, continuó Gastón. “Ahí hizo un cambio rotundo”, completó.

Lo que no es menor, y deja plasmada la calidad de persona del jugador que actualmente está en México, es que el vínculo entre ambos aún hoy sigue. Al punto que Barovero fue uno de los primeros en enterarse del alta médica. “Hola trapito, quería contarte que hoy fui al hospital de La Plata y me dieron el alta, no tengo que ir más, le gané al estúpido cáncer” fue el audio que Valentino le envió.

“Hola Valen, felicitaciones es un gran ejemplo para todos. Te felicito, te mando un beso grandote. Esperemos vernos pronto”, fue la respuesta del actual arquero del Monterrey mexicano. Gastón también incluyó en el agradecimiento a todos los trabajadores del club River.

El día del alta

“Viajamos el lunes al control rutinario. Cada 6 meses nos encontramos, es una extracción normal, como siempre. Le sacan sangre y tenés que esperar resultados, pero cuando nos atiende la doctora de él nos dice que no teníamos que ir más”, relató.

“No me lo esperaba, le faltaba un año y medio todavía”, añadió a medida que daba cuenta que el plan inicial contemplaba un monitoreo de 5 años. “Valen no cayó hasta que escuchó a la madre y habló con mi vieja”, señaló. “Faltaba mucho todavía”, repitió una y otra vez, como si aún hoy buscara convencerse de lo ocurrido.

Tras ello se emprendió el tan esperado viaje, pero Gastón narró que era tal la ansiedad, el nerviosismo y la emoción que le costó varios minutos poder calmarse y poder manejar hacia Olavarría. Aquí lo esperaba su madre, Danisa Díaz, y todos sus familares y amigos de la escuela y jardín.

Es en ese repaso de personas que el padre no quiere olvidarse de nadie para agradecer a todos los que los han acompañado “de una forma u otra” durante estos años. El listado inicia, obviamente, con familiares y amigos, pero también tienen su apartado todos los trabajadores del hospital platense, “desde el que limpia hasta los directivos, siempre apoyando, siempre encima de uno, llevan la vocacion bien puesta, el amor hacia las personas. A la terapeuta que estaba siempre con él, para él, para mimarlo”.

No dejó pasar la ocasión también para agradecer a la comunidad de Olavarría que acompañó en cada cruzada solidaria, con especial énfasis al municipio, que también envió su apoyo durante el tratamiento. Párrafo aparte, según aclaró, para toda la comunidad educativa del jardín “Niño Feliz”, que también siguió y acompañó de cerca todo su tratamiento.