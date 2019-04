Empezó el “Pimponazo” y ganó Agustín Pandini

La primera fecha del “Pimponazo” se jugó el pasado sábado y el campeón defensor empezó de la mejor manera.

Agustín Pandini se coronó campeón luego de acumular seis puntos sobre siete posibles. Alan Pedreira en el segundo lugar y el juvenil Samuel Bajamón como tercero completaron el podio.

El certamen se disputó por sistema suizo a siete rondas a cinco minutos por jugador y contó con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez y la fiscalización de la Federación de Ajedrez de Olavarría.

Los más destacados fueron: Sub18: Samuel Bajamón, Sub 16: Guadalupe Casasola, Sub 14: Tomás Carmona, Sub12: Santiago Sánchez Kriger, Sub 8: Martín White Vales, Damas: Guadalupe Casasola, Senior: Gabriel Iglesias y Absoluto: Agustín Pandini.

Fuente: Bernardo Costanzo