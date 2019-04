Nicolás Kasanzew: “Estamos sembrando semillas de verdad”

El periodista Nicolás Kasanzew, identificado como “la cara de Malvinas” por su cobertura del conflicto bélico brindó este domingo por la tarde una charla en el Salón Rivadavia ante un importante marco de público.

La disertación se realizó en el marco del cierre de la muestra del Museo itinerante “Crucero General Belgrano vive” que desde el viernes arribó a Olavarría.

En diálogo con los medios, antes del comienzo de su exposición, Kasanzew cuestionó la falta de reconocimiento a los ex combatientes: “Está prohibido hablar de los héroes, y es una forma de censura. Es una injusticia no solo para con ellos sino para toda la nación que necesita de personas en quien inspirarse” dijo.

Luego se refirió al papel de los medios de comunicación nacionales durante la guerra de Malvinas: “En abril entraron oleadas de periodistas y se volvieron en el mismo vuelo, no se querían quedar. Yo no sabía que se emitía. Me decían recibido el material y cuando vuelvo me entero por mis compañeros de canal 7 que el 90% del material no solo no fue mostrado sino que fue destruido, una clara muestra que no era funcional a la propaganda del momento” explicó.

Tengo conciencia histórica de haber estado codo a codo con los soldados de Malvinas

Respecto a la importancia de actividades como las realizadas en Olavarría este fin de semana consideró: “Estamos sembrando semillas de verdad para que la gente abra los ojos. Tenemos una tradición muy larga de desconocer a nuestros héroes” indicó el periodista.

“Cuando me preguntan si la Argentina puede recuperar Malvinas primero digo tenemos que recuperar Argentina. Malvinas puede recuperar Argentina, con los valores del coraje, la abnegación, el amor al prójimo, son cosas que no se pueden transmitir con discursos solo como el ejemplo” concluyó Nicolás Kasanzew