El Museo itinerante “Crucero General Belgrano vive” llegó a Olavarría

La muestra estará en exposición durante todo el fin de semana en el Salón Rivadavia. El acto de apertura contó con la participación de ex combatientes locales y de funcionarios municipales, encabezados por el secretario de Gobierno, Ernesto Cladera. La iniciativa es impulsada por el excombatiente Luis Cisneros, quien a lo largo de dos décadas logró una reunir maquetas y objetos que junto a sus vivencias permiten homenajear a los soldados y fortalecer la memoria histórica colectiva.

Este viernes quedó inaugurada en Olavarría la muestra del Museo itinerante “Crucero General Belgrano vive” que se expondrá en el salón Rivadavia durante todo el fin de semana.

El acto de apertura fue encabezada por el excombatiente Luis Cisneros, impulsor del museo, ex combatientes locales y funcionarios del Gobierno municipal como el secretario de Gobierno, Ernesto Cladera, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbini, la subsecretaria de Cultura, Agustina Marino, el secretario de Salud Christian Wainmann, l secretario de Mantenimiento y Obras Públicas de la Municipalidad, Julio Ferraro y el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli.

La Muestra incluye varias maquetas navales, fotografías, videos, y objetos utilizados durante la guerra. A su vez se expone la Muestra de fotos del Centro de Veteranos de Guerra de Olavarría titulada “El Regreso”.

En nombre de la Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril, José Trinchín manifestó que “Malvinas es un sentimiento para nosotros, un recuerdo permanente” y precisó que la muestra estará en exhibición de viernes a domingo de 09:00 a 22:00

Seguidamente, el impulsor de la muestra Luis Cisneros agradeció “en nombre de mi familia por invitarme y por dejar compartir este cachito de Malvinas que llevo armando hace casi veinte años. Y si esto les gusta el camino es correcto” sostuvo.

Por último, el secretario de Gobierno municipal , Ernesto Cladera hizo llegar el saludo del intendente Ezequiel Galli quien “no pudo asistir por problemas de salud” y expresó que “la Municipalidad está muy orgullosa de tener esta muestra en el Salón Riovadavia y les agradecemos que la hayan traído”

Entre otras actividades el Veterano Corresponsal de Guerra Francisco Antonio García ofrece su Muestra de fotos de la Recuperación de las Islas Malvinas “Operación Rosario” y habrá disertaciones de VGM Sres. Rafael Rey Álvarez, tripulante del ARA Bouchard, Ramón Barrionuevo, tripulante del ARA Gral. Belgrano y el domingo desde las 19:00 de Nicolás Kasanzew, corresponsal de guerra.

Infoeme dialogó con Luis Cisneros, veterano de Guerra del porta aviones 25 de Mayo y responsable de la llegada de esta propuesta a nuestra Ciudad: "La idea surgió hace casi 20 años,o comenzó mi hijo, él escuchó de muy chico mis charlas con otros compañeros de Crucero y a su vez le rindió homenaje a sus tíos que fallecieron."

El marplatense también contó: "Viajamos por casi todo el país" con la propuesta "no cobramos nada, es muy limpio todo esto, tengo apoyo de muchísimos veteranos de guerra".

El Museo se "nutre de los que fabricamos nosotros y varios objetos que nos van donando, en cada una de las exposiciones se va sumando una mesa con elementos".

Al ser consultado por la importancia de mantener la memoria, Luis indicó: "Pasaron muchos años, en el 85 me fui de la Marina, amándo a esa Institución, pero con el tiempo mi hijo me hizo ver que es el camino, que me hace bien y pude dejar de pensar cosas feas y seguir en esta vida, Yendo para adelante, malvinizar es lo que tenemos que hacer, hasta que nos den los huesos".