El Pista y el TC 2000 ya aceleran en el Amco

Jornada de entrenamientos para las 3 clases del Turismo Pista y el TC 2000, que tras varios años, visita tierras olavarrienses.

Jornada con diferentes complicaciones para los créditos locales, sobre todo en la Clase 1, donde son varios los representantes de la ciudad.

Al cabo de las tres tandas, la general quedó en poder de Enrique Ugarte, seguido de Nicolás Bonfiglio y Claudio Cruzado. El mejor local fue Daniel Crevatin que quedó décimo, pero con algunas complicaciones en el motor, ya que una falla constante no le permitió mejorar. "El motor tiene una falla que no pudimos encontrar, ahora veremos si lo logramos solucionar, si no cambiaremos el motor" dijo Dani.

En el puesto 20 quedó Leopoldo Cirioli, con una complicación en el chasis, "el auto picaba mucho y no pudimos cerrar una buena vuelta", explicó Leo.

En el puesto 22° termino Fernando Curra, también complicado, mientras que Emiliano Juez quedó 32° con rotura de caja.

Por último, el más complicado de la divisional menor fue Diego Valisi. El piloto de Sierras Bayas le pegó al piano sufriendo importantes roturas en el cárter que lo relegaron al puesto 36.

En la Clase 2 dominó el piloto de Tandil, Lucas Bayala, luego de que el de Sierras Bayas, Santiago Tambucci, comenzará dominando el primer entrenamiento.

Detrás de Bayala en la primera clasificación quedó Luigi Meli, mientras que Tambucci culminó en el sexto lugar a 7 décimas. El otro representante en esta divisional es Sergio Giacomaso, que quedó en el puesto 11° a un segundo de la punta. "Estamos bien, podríamos haber estado un poco mejor pero al clasificar en el grupo B no logramos tomar una buena succión, creo que mañana podemos mejorar", dijo el Giaco.