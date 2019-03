Sierra Chica: vecinos reclamaron mayor presencia policial y criticaron a los efectivos

Alrededor de 40 vecinos de Sierra Chica se concentraron este sábado por la tarde frente al Destacamento policial para pedir mayores medidas de seguridad. Según contaron a Infoeme, la convocatoria se realizó a raíz de una serie de hechos delictivos ocurridos durante el último tiempo.

Estuvieron presentes el subsecretario de Seguridad del Municipio Daniel Borra, el Jefe de la Comisaría Primera Martín Zapata, la flamante titular del Destacamento de Sierra Chica Oficial Principal Gabriela Troncoso y un representante del Jefe Distrital Carlos Roldán que no pudo estar presente.

La reunión se llevó a cabo en un clima de fuertes críticas hacia los efectivos policiales e incluso de preocupación ante los últimos hechos delictivos registrados en la localidad, entre los que se encuentran el robo a dos comercios de la localidad y el intento de asalto a un minimercado ubicado en avenida Vezza Doglio al 1100.

El propio Daniel Borra en diálogo con Infoeme manifestó su preocupación como autoridad y como vecino: “Son hechos graves. Son asaltos a mano armada”, aseguró.



Rodeado en forma permanente con los vecinos que les comentaban sus percepciones y teorías sobre lo que ocurre en Sierra Chica, se comprometió como funcionario municipal a dotar de más móviles y moto policías a la localidad.

“Sierra Chica no es lo mismo que era antes”

Lo aseguró Pablo Dib, un vecino que llegó a la localidad hace 11 años y la eligió por su tranquilidad. Sin embargo, aseguró que la situación cambió drásticamente y resaltó la palabra de Daniel Borra que “se comprometió -a raíz de los dos asaltos que hubo y el intento de un tercero- a traer dos motos de tránsito para que estén patrullando continuamente mientras están los negocios abiertos y un móvil para que quede fijo en el pueblo”.

Los vecinos continuaron charlando entre sí en pequeños grupos y la conversaciones se repetían con frases como “no hay efectivos policiales”, “son tres para todo el pueblo” o “están de joda”.

Para Pablo, el tema de las visitas a las unidades carcelarias también tiene un trasfondo en la cuestión referida a la seguridad. Aclaró que “si bien no molestan, no hacen nada acá, pueden llamar a otra gente y no me extrañaría que sean los que están robando acá a raíz de información de lo que sí están acá”, conjeturó.

Lo cierto es que para los vecinos Sierra Chica “ya dejó de ser un pueblo” y reclaman otras medidas de seguridad y otro tratamiento en materia de prevención. Y aquí se hizo escuchar entre algunos de los habitantes, otro reclamo concreto (acompañado por el propio subsecretario de seguridad del Municipio): que el Destacamento se convierta en Subcomisaría.