8M: Sensaciones desde el interior de una marcha

Yesica Guevara

@yesicaguevara29

La calle se vistió de violeta y verde. Carteles en alto. Puños en alto. Voces en alto. Alto: Paren de matarnos. Con una importante convocatoria, un nuevo paro de mujeres se concretó en Olavarría.

En nuestra ciudad se planificaron distintas actividades (pre 8M, durante el 8M y post 8M). Este viernes la jornada se concentró en el Paseo Jesús Mendía donde a partir de las 17 las veredas se fueron poblando. Talleres, feria, música e intervenciones dieron paso a un nuevo “Pañuelazo”.

Pasadas las 19.30 comenzó la marcha por las calles de la ciudad. Partieron por Rivadavia, doblaron por General Paz hasta el Juzgado de Familia donde frenaron y cantaron, doblaron por Lavalle y retomaron por Coronel Suárez, hicieron lo propio por 9 de Julio hasta las puertas de la Comisaría de la Mujer donde nuevamente detuvieron su marcha, para volver por General Paz y doblar por Vicente López, frenar en las puertas de la Iglesia San José, continuar hasta Dorrego, y volver al punto de partida en calle Rivadavia.

Para que no nos maten, por el aborto legal, seguro y gratuito, para que no nos violen, para que no nos obliguen a parir, por la absolución de Moira Millán, Huigui y Joe Lemonge, por el cupo laboral trans-travesti.