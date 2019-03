Tilín Orozco: “es fundamental que el músico tenga algo para decir”

Tomás Correa

El dúo “Orozco – Barrientos” comenzó su actividad en febrero de 2003 cuando se presentaron de manera formal en el festival de Viña del Mar en Chile. Desde ese día y hasta la actualidad fueron referentes de la música popular, contando con un gran apoyo de grandes artistas como Mercedes Sosa, León Gieco y – quien es su productor en los discos – Gustavo Santaolalla.

Enmarcado en una gira que realizan por el país este sábado llegaran por primera vez a nuestra ciudad, con un show que comenzará a las 21:00 en el Salón Rivadavia.

En la antesala al espectáculo, Tilín Orzco dialogó con Infoeme sobre diversos temas: su presente, futuro y la música popular como actor social.

¿Qué expectativas tienen con la llegada a nuestra ciudad y con qué se va a encontrar la gente que asista al espectáculo?

En primer lugar las expectativas del duo siempre son buenísimas. Ir a tocar por primera vez a un lugar siempre es positivo. Más allá de que tenemos algunos amigos allá en Olavarría, sabemos que hay gente hermosa en la ciudad. Vamos a presentar temas de los discos anteriores, algunos más conocidos que otros, pero también presentaremos temas nuevos del disco que saldrá pronto. Va a estar nutrido de canciones, como así también invitados especiales. Vi videos de Ines Maddio y unos músicos tremendos que van a abrir el show y nos encantaron. Va a ser un placer compartir con ellos.

Una pregunta muy recurrente en estos tiempos es si la música popular es también resistencia en los tiempos que corren ¿vos crees que es así?

La música popular siempre fue un lugar de resistencia, no es lo mismo que pasa con otras músicas, que quizás tienen un sentido más estático. La música popular es dinámica y va acompañando los procesos sociales y políticos. Es fundamental que siempre el músico popular tenga algo para decir.

¿Han visto cambios en la concurrencia de la gente?

Nosotros siempre hemos salido a tocar en todos los contextos. Primero porque es menester, segundo porque es nuestra actividad y tercero porque estamos entregados a la música popular y hemos logrado saliendo a tocar el ver y poder plantearnos siempre estrategias para poder seguir en las situaciones complicadas. A nosotros no nos va a parar nada, nosotros estamos para esto y la gente lo entiende, al igual que a los artistas y a la gente en su totalidad, en todas sus actividades. Está todo muy complicado.

También la gente encuentra en la música un refugio y, muchas veces, una voz que los representa…

Hay muchos pensamientos comunes hoy en día, y algunos los podemos decir y los escucha más gente. No nos sentimos voceros, pero si expresamos lo que vemos nosotros en la sociedad, creemos que la voz de la gente siempre será la gente, si un artista o un político no escucha a la gente no sirve de nada.

Volviendo al plano musical ¿Qué emociones produce la posibilidad de presentar canciones nuevas?

Yo siempre pongo un ejemplo, cuando uno quiere agradar va y se baña y se pone como sin clases sociales, el artista hace lo mismo. Quiere agradar y que el público disfrute y que haya un ida y vuelta, y que el público se emocione y él se emocione con el público. Somos muy optimistas cuando presentamos las canciones nuevas, porque si podemos decir que las letras siempre tienen toda la honestidad que nos quepa en el cuerpo. Puede gustar más o menos, pero siempre somos honestos.

Seguramente van a ser bien recibidas por el público de nuestra ciudad entonces…

Olavarría es muy cálida, con gente muy afectuosa y cariñosa. Uno no podría ser menos ni responder con otra moneda que sea menos que lo que recibe y la consideración. De hecho hemos hablado muchísimo con Facundo y Laureano (productores del show) que nos encanta ir y que estamos muy contentos.