Olavarrienses en los Campeonatos Argentinos Infantiles

En el Centro Asturiano y con la organización de la Federación Argentina se llevó a cabo con la competencia nacional con presencia olavarriense. Morena Gisler, Augusto Araña y Guadalupe Casasola fueron participantes y Gustavo Arambel fue uno de los árbitros adjuntos.



Para determinar a los Campeones Argentinos, la actividad fue dividida en torneos para las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, Absoluto y Femenino. En cada caso, el campeón o campeona obtuvieron el derecho a participar como jugador oficial en el Campeonato Sudamericano, Panamericano y Mundial de su respectiva categoría.



Cada Campeonato se disputó por Sistema Suizo a nueve rondas, con un tiempo de reflexión inicial de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugador.

Este año, Olavarría estuvo representada por tres jóvenes, siendo ellos Morena Gisler en Sub 12 Femenino, Augusto Araña en Sub 14 Absoluto y Guadalupe Casasola en Sub 16 Femenino. En el caso de Araña fue debutante en la competencia, en tanto que Gisler participó por segunda vez tras su debut en 2017 y Casasola lo hizo por tercera ocasión, tras su presencia en los dos años anteriores.



Morena Gisler, finalizó 19° con 4 puntos producto de 4 victorias y 5 derrotas en una categoría que reunió a 30 participantes, mientras que Augusto Araña se ubicó 45° con 4 puntos fruto de 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas sobre 64 jugadores. En su debut en este tipo de competencias, Augusto fue encontrando el ritmo de competencia y resultados con el pasar de las rondas.



Por último, Guadalupe Casasola fue la mejor olavarriense al final del certamen y se ubicó 9º con 5 puntos tras cosechar 3 victorias, 4 empates y 2 derrotas (una de ellas ante la campeona) en una categoría que reunió a 17 féminas. La entrenada por Jorge Rosito logró una suba de 54 puntos ELO.



Fuente: Bernardo Costanzo