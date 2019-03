Le negaron la excarcelación a un hombre acusado por violencia de género

Seguirá detenido en una sede carcelaria de la región un hombre de 46 años, quien se encuentra acusado no sólo de no haber acatados diversas restricciones para con su ex concubina, sino además haber protagonizado un violento episodio que incluyó agresiones contra personal policial. Tal es así que se encuentra imputado por los delitos de “desobediencia”, “violación de domicilio”, “amenazas agravadas por el uso de armas”, “resistencia a la autoridad”, “agresión con armas agravada” y “amenazas simples en concurso real”.

Se trata Julio César Laborde, quien fue detenido días atrás en Sierras Bayas, a partir de la activación del botón antipánico de una mujer. Cuando arribó el personal policial se constató la presencia del acusado, quien habría esgrimido un arma blanca y amenazado a los agentes de seguridad, quienes finalmente lograron reducirlo. La víctima narró luego que también había sido amenazada, al igual que una amiga suya.

A Laborde días previos al hecho se le había aplicado una exclusión de domicilo, además una restricción de acercamiento, medidas dispuestas desde el Juzgado de Familia. Vale destacar que en el fuero penal las actuaciones son llevadas a cabo desde la secretaría de Violencia de Género, de la doctora Verónica Colombo, que tiene como fiscal titular a la doctora Viviana Beytía.

Ahora la novedad está dada en que el acusado seguirá detenido ya que desde el Juzgado de Garantías N° 1, de la doctora Fabiana San Román, fue descartado el planteo de excarcelación realizado desde la defensa de Laborde.