Homenajearon a Raúl Alfonsín a 10 años de su muerte

Este domingo cerca del mediodía, representantes del Comité de la Unión Cívica Radical de Olavarría realizaron un homenaje a Raúl Alfonsín en el décimo aniversario de su fallecimiento en el parque que lleva su nombre.

En primer lugar, Francisco González brindó unas palabras, al igual que integrantes del comité que manifestaron su vínculo con las políticas del ex presidente, lo recordaron con emotivas palabras y cuestionaron la falta de acción por parte de sus dirigentes luego, como lo hacen desde hace varios años plantaron un árbol y en esta oportunidad por cumplirse el décimo aniversario, descubrieron una placa en una piedra ubicada en el acceso al parque.

El presidente del comité local, Francisco González dialogó con Infoeme y contó cómo surgió la iniciativa y de qué forma la llevan adelante “esto comenzó hace 5 años atrás. En el 2014 buscamos cual sería la mejor forma de recordarlo a Raúl y al tener este espacio que lleva su nombre, lo que planteamos en ese momento fue plantar 5 árboles al cumplirse el 5 aniversario de su fallecimiento y a partir de ahí todos los años mantener esa tradición”.

“Hace 10 años que falleció Raúl y por lo menos para mi generación es el máximo exponente del radicalismo, más allá de que también nos referenciamos en otros ex presidentes” dijo González sobre lo que representa la figura del ex presidente y agregó “uno siempre trata de recordarlo de la mejor manera no podemos olvidarnos ni perder la esencia de lo que representó”.

En cuanto a la forma de hacer política el presidente del comité expresó “lo más destacable de Raúl es la visión de que en situaciones complicadas del país podemos salir si estamos todos juntos, que hay que dejar de lado las banderas políticas más allá de que tengamos visiones diferentes”.

Sobre la situación actual señaló “es importante entenderlo, sobre todo en días como estos que no la estamos pasando bien, hay gente que está sufriendo mucho y la situación es muy complicada para todos”.

“Entender que llegan momentos en que hay que bajar las banderas políticas y hay que conseguir una concertación nacional de todos los espacios para tratar de llegar al bien común y no todo sea con fines electoralistas, esto siempre lo decía Raúl ‘a mí no me importan los votos, me importa el futuro de nuestros hijos’” opinó Francisco.

Otra de las políticas que recordaron fue la “defensa de los Derechos Humanos” y sobre ello contó “a 4 días de haber asumido decidió conformar la CONADEP y fuertemente dijo que iba a enjuiciar a los militares que hayan estado en la dictadura y hayan tenido responsabilidad en cuanto a la desapariciones de personas y detenciones ilegales”.

“Llegará el momento de entender que cuando se es presidente se deja de ser candidato, hay que pensar en el bien común, en el ciudadano y dejar de pensar en los objetivos personales” concluyó González.