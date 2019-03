La semana política: en un escenario inestable, la economía pone en riesgo a Cambiemos

Alexis Grierson

No fue una semana fácil, mucho menos para el gobierno: algunos datos revelados por el Indec sacudieron el mapa político a punto tal que, otra vez, Macri está en duda para la reelección. Esclavo de sus propias palabras, la promesa más reiterada fue la que no cumplirá: bajar la pobreza. En el medio, radicales navegan en un mar de dudas y mucha rebeldía. Y el peronismo no termina de unificar.

El Indec confirmó que durante el segundo semestre de 2018, la pobreza aumentó a un 32% de la población, una cifra que suma alrededor de 3 millones de personas que son “nuevos pobres”. La cifras rozan el escándalo si se empiezan a desmenuzar: en algunas provincias como Corrientes llega al 50% de la población, y en el conurbano bonaerense las cifras son levemente más altas, con un 35,9%.

¿Más datos alarmantes? Del total de niños de 0 a 14 años, 46,8% son pobres. Y el dato que preocupa de cara al futuro: los datos se calcularon con una base promedio de 24 mil pesos de salario, y si nos trasladamos a marzo de este año, para no caer debajo de la línea de la pobreza se debe percibir encima de 27 mil. Los promedios más elevados, con una paritaria que parece marcada a la baja o “a empatar” a la inflación, dan cuenta de que estas cifras pueden seguir creciendo.

Realizar un análisis minucioso del dólar, quizás, está de más: fue una semana donde los mercados ni siquiera confiaron en una suba de las tasas en bonos en pesos, y tuvo una suba considerable, rozando los 45 pesos por algunos momentos. Y con un panorama nada positivo: controlar la divisa estadounidense será el verdadero desafío del gobierno. Encima, Shell y Axion sorprendieron con una suba de casi el 10% en sus naftas, que correrá los porcentajes estimados en las demás expendedoras de combustible. ¿Dónde repercute? En la inflación.

Todo este contexto causó un temblor dentro de Cambiemos: a la mala imagen de Macri (hace una semana contábamos negativas repercusiones de su visita a Olavarría) se le suma que el radicalismo no para de dudar sobre su futuro dentro de la alianza de gobierno. Y también se asoma María Eugenia Vidal.

Si bien todos continúan diciendo que la gobernadora está enfocada en una campaña por la reelección en la Provincia, varios dirigentes -importantes- de Cambiemos siguen planteando la necesidad de cambiar la fórmula presidencial, sin Macri.

¿Cómo sería? La teoría es “Vidal – un peronista”. Por ahora es solo eso: fundar teorías para ver cómo impactan. El problema es justamente ese: una fórmula con Vidal y un peronista (¿Urtubey? ¿Massa?) tiene un efecto positivo. Hoy. ¿Podría tener algún impacto local, algún viraje inesperado?

Algunos temen que en unas semanas la situación económica sepulte por completo la posibilidad de reelección de Macri y todos los demás dirigentes. En palabras comunes: Macri será un ancla para todo Cambiemos.

Los radicales huelen esta situación. Con Vidal pareciera que será otra la historia, pero un sector de la UCR ya evalúa romper Cambiemos y mudarse con Roberto Lavagna (Alternativa Federal) de cara a las elecciones. Al menos, los más rebeldes.

En Olavarría, otra propuesta del radicalismo (vinculado al Estacionamiento Medido) generó votos divididos dentro del bloque del Concejo Deliberante en el bloque Cambiemos. Pero más allá de eso, las caras ni siquiera disimulan que las cosas no están bien. Ni del ala Pro, ni del ala radical. Lo curioso del caso es que todavía no se rompe el bloque, lo cual todo forma parte de una clara coyuntura de especulación. Si arreglan arriba, todos unidos triunfarán. Si no lo hacen, bueno, una ruptura puede ser lo más probable. Pero por ahora, Cambiemos se mantiene unido.

La armonía tampoco es una característica del peronismo. Ni Massa, ni Lavagna, ni Urtubey aflojan tras los guiños de Cristina Fernández de Kirchner. Todo parece encaminado a una elección de tres listas fuertes, pero cuando todo empieza a bajar hasta llegar a los armados locales, las discusiones se complejizan.

¿Qué pasará con Federico Aguilera y Germán Aramburu? En el bloque Unidad Ciudadana mantienen la unidad, pero los dos son precandidatos a intendente. Como mínimo, esto generaría una interna. ¿Hasta cuándo se sostendrá?

Algunos dirigentes peronistas, en diálogo con Infoeme, llamaron a la tranquilidad y señalaron que “ahora es momento de mostrar intenciones de querer gobernar, de ofrecer propuestas. Llegado el caso, todos se alinearán con el que mide mejor” dejando entrever que Aramburu se bajará y Aguilera será el candidato en lo local.

Pero otros, en contrapartida, admitieron que “es imposible” unificar criterios y que “inevitablemente vamos a una interna, o se buscará el modo de que haya la menor cantidad de listas posibles” deslizando que no sería descabellado pensar, como ya se ha afirmado en este columna, en José Eseverri como unificador del peronismo.

En lo concreto, lo que parecía un escenario estable, se volvió 100% inestable. De golpe. Como le suele pasar a muchas personas, como pasa en la vida. Cristina tampoco arroja mensajes de candidatura, y como pocas veces, mientras se acerca el cierre de listas que será en junio, todo está por verse.