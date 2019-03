Giacomasso fue décimo en la final de la clase 2

Por Andrés Arouxet

En la clase 2 del Turismo Pista, Favio Grinovero se quedó con la victoria. En una competencia que dominó con autoridad desde los primeros metros Franco Fauret, inclusive antes de la salida del auto de seguridad había hecho una importante diferencia, pero un problema en un neumático del auto del piloto de Benito Juárez, lo hizo perder muchas ubicaciones.

Varios toques y golpes tuvo está competencia, y uno de los locales, Santiago Tambucci, venía avanzando tras una muy buena largada pero tuvo que desertar por problemas en el Chevrolet Celta.

El otro crédito local, Sergio Giacomasso hizo una gran carrera y pudo culminar en el décimo lugar, después de un toque que lo perjudicó bastante y lo dejó con un auto herido.

"Después del toque el auto quedó muy mal, se me hacía muy difícil llevarlo, un toque innecesario me desalineó todo el auto, era prácticamente imposible, por derecho iba bárbaro pero tenía q doblar a dos. Estamos contento igual, no hicimos nada en el auto para esta carrera, nos decidimos a venir a último momento porque no teníamos presupuesto y encontrarnos a 3 décimas de la punta es muy bueno para nosotros", admitió Giacomasso en diálogo con Puesta a Punto.