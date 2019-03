Tarjeta roja para el machismo en una cancha de fútbol de Olavarría

Ocurrió durante un partido de Inferiores. Un DT mandó “a lavar los platos” a una árbitro y desacreditó su accionar. Infoeme habló con Agustina Loos quien decidió denunciar esta situación de violencia de género y expuso una problemática instalada en distintos ámbitos donde el deportivo no escapa a esta realidad.

Septiembre de 2012, Racing vs Brown de Puerto Madryn. Una bandera ya daba cuenta de la situación que atravesaban las árbitros durante los partidos.

Un Director Técnico de un equipo de fútbol de Inferiores, en el medio de un partido, rodeado de cientos de personas, muchos de ellos niños y adolescentes, manda a “lavar los platos” a una joven árbitro porque no está de acuerdo con su desempeño.

La situación ocurre en una cancha de Olavarría pero bien podría pasar en otra ciudad y con otros protagonistas. En muchas especialidades deportivas, sea como jugadoras, entrenadoras o en este caso árbitro de fútbol, la mujer tiene que soportar adjetivos descalificadores por el sólo hecho de ser mujer. Y eso, más allá de que esté naturalizado se llama “violencia de género”. Pese a quien le pese.

La violencia de género no solo implica abusos físicos, sino también maltrato psicológico que pueden afectar e impactar de manera negativa en la identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico de quien recibe ese hostigamiento.

Muchas veces, por descreimiento de que algo cambie o por presiones sociales o profesionales, las mujeres desisten de hablar públicamente sobre esa violencia que reciben.

Esta vez, alguien habló. Lo hizo público y pidió sanciones deportivas sobre el Director Técnico del Club Atlético Embajadores, Martín Galotti.

Agustina Loos, tiene 19 años y una carrera que recién se inicia en el ámbito del arbitraje. Habló con Infoeme y contó lo ocurrido durante un partido de fútbol que se concretó este sábado en el estadio central del Parque Guerrero donde se disputaron tres categorías (7° B, 7° y 6°) entre Estudiantes y Embajadores.

“Por cuestiones de comportamiento procedo a llamar al árbitro principal del partido con el pedido de que expulse del campo de juego al señor Galotti. Una vez expulsado se dirigió hacia mi persona a viva voz, reclamando que yo no sabía nada porque era mujer”, contó Agustina

Y agregó: dijo qué hacía yo en una cancha de fútbol si yo debía estar en una cocina o lavando la ropa, entre otras cosas.

“Esta persona que me agredió verbalmente tiene a cargo a menores, es profesor y lo que me dijo fue en un escenario deportivo con terceros”, señaló la árbitro.

La intención de Agustina es que “se empiecen a terminar estas cosas de una vez por todas porque lamentablemente son los personajes de siempre en el fútbol”.

En su corta carrera ya advirtió la “normalidad” de este tipo de situaciones. Si bien a ella nunca le pasó a otras árbitros sí. “Les han gritado andá a lavar los platos y etc. Si no les gusta algo enseguida denigran por ese lado”, agregó.

En un principio reconoció que era una situación “que iba a dejar pasar” pero luego analizó la situación y “empecé a darme cuenta que por cuestiones así hay muchas chicas que no se animan a meterse en este entorno”.

El fútbol de por sí es un ambiente bastante machista pero de a poco quiero creer que va a empezar a cambiar, afirmó Agustina.

Este domingo encontró a Agustina preparando el Informe para presentar en el Tribunal de Disciplina y a la tarde concurrirá nuevamente a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia. El sábado, luego del incidente, fue a esta dependencia y le dijeron que “no había vínculo” por lo que no pudieron tomar la denuncia. Agustina decidió ir a la Comisaría Primera y allí le dijeron que no había delito “evidentemente no tienen en cuenta lo que es la Ley de Deporte y el maltrato”.

Agregó que una vez terminado el encuentro, el DT se acercó a pedirle disculpas y acto seguido lo único que mencionó fue “podés poner en el Informe que yo te pedí disculpas así me bajan las sanciones”, por lo que Agustina considera que “no fue a pedirme disculpas porque lo sentía sino porque se dio cuenta de que lo que había hecho estaba totalmente fuera de lugar”.

Por otra parte, la profesional quiso agradecer el apoyo de cada uno de sus compañeros de la Asociación de Árbitros de Olavarría. También al Colegio de Árbitros de la Liga de Fútbol Olavarría y a los dirigentes del Club. A. Estudiantes. Además resaltó los llamados que recibió por parte de jugadoras de fútbol femenino que también son muchas veces desacreditas en la práctica del deporte.

Y concluyó: “Dejemos de mirar para otro lado cuando esto pasa, empecemos a ponerle un freno, y yo estoy más que decidida a dar el primer paso”.