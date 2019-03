Estacionamiento Medido: entregan primer cheque a la Asociación de Bomberos

Es por el primer mes de funcionamiento, que tuvo como protagonista al pago voluntario en febrero. “Por ser el mes donde no era obligatorio pagar, fue algo muy bueno” señalaron fuentes municipales. Se estima una suba considerable en marzo.

En la jornada de este viernes, desde el Municipio se confirmó que se realizó la entrega del primer cheque del canon del Estacionamiento Medido a la Asociación de Bomberos Voluntarios, tras la nueva concesión a la empresa Soluciones Virtuales S.A

Cabe recordar que la entrega corresponde al mes de febrero, que se destacó por ser de prueba o “pago voluntario”: los usuarios estacionaban en las zonas, pagaban si querían, y si no lo hacían no eran multados. Los controladores dejaban papeles indicando que el vehículo se encontraba en infracción, pero no se realizaban multas.

Según se especificó, el primer pago realizado mediante un cheque fue de 180 mil pesos, una cifra estimada como “algo muy bueno” dado que “era el mes que no era obligatorio pagar”, según explicaron desde el Municipio a Infoeme.

Teniendo en cuenta que este mes comenzó la obligatoriedad del servicio (con un radical cambio en las postales del microcentro local, y quejas por el servicio) y el cobro de multas, indicaron además que el próximo pago será más que significativo para la entidad bomberil.

Este pago se realiza en el marco de la nueva reglamentación en el servicio: la empresa Soluciones Virtuales S.A debe pagar un canon a la Asociación de Bomberos que implican el 26% de los ingresos mensuales por el Estacionamiento Medido.