Se retiró la "20": La historia de un crack que tuvo paso por Olavarría

Emanuel Ginóbili fue el mejor basquetbolista de la historia argentina, de eso no hay dudas, pero antes... mucho antes de consagrarse, el bahiense visitó Olavarría en 3 oportunidades.

El 28 de marzo del 2019 se vivió un hecho inolvidable. Cuando nada de esto se podía imaginar, el basquetbolista llegó a Olavarría con tal solo 19 años, en los inicios de su carrera deportiva.

Después de haber debutado en Bahiense del Norte y tras su paso por Andino (95/96), el menor de los tres hermanos pasó a defender la camiseta de Estudiantes de Bahía Blanca y con ese elenco se enfrentó 4 veces al “bataraz”, dos en Olavarría.

Dos partidos en el sur de la Provincia de Buenos Aires arrojaron como resultados un triunfo para el equipo de Ginóbili y otro para el representante olavarriense, mientras que en el recinto del Parque Guerrero fueron otros dos cotejos con festejos para los de Bahía Blanca.

El 7 de marzo de 1997, Estudiantes de Bahía Blanca derrotó al “bataraz” por 131 a 115 con 33 puntos del joven escolta y luego, el 16 de noviembre, la visita volvió a imponerse por 107 a 105 en el Maxigimnasio con 39 puntos de “Manu”.

Sin embargo, la “Leyenda” del básquet argentino volvió a pisar suelo olavarriense en 1998, esta vez con la Selección Argentina. En la previa del Mundial de Grecia, la “albiceleste” se enfrentó a Polonia en dos amistosos.

Gran marco de público se dio cita para ver a la selección de Julio Lamas, en el inicio de la Generación Dorada que se consagraría, años después, campeón olímpico.

Pasó el tiempo, los éxitos y un solo entrenador en sus 16 temporadas en la NBA, cuando el "Pibe de 40" anunció su retiro para la tristeza de los fans.

Pero quedaba más historia que contar y ser cuatro veces campeón de la élite del básquet no le alcanzó; en la noche del jueves se escribió la última página de una historia de consagración. El acto que empezó con la victoria 116 a 110 de los Spurs frente a Cavaliers, tuvo la palabra autorizada de sus ex-compañeros y de Gregg Propovich, finalizó con las palabras del argentino instantes antes de que se descubriera en el gimnasio una camiseta gigante con la 20 inmortalizada con los años que fue posesión del deportista nacional.

It's official! No. 20 will live in the rafters forever.#GraciasManu pic.twitter.com/7Hl2KaoOBX