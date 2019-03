Con cuatro horas de duración, los proyectos aprobados en el HCD

Tras el debate y aprobación de varios proyectos polémicos en la segunda sesión ordinaria del HCD, hubo también otras propuestas que tuvieron el acompañamiento de los ediles en la jornada de este jueves en el recinto de la Sociedad Española.

Uno de ellos, fue la creación de la Comisión de Empleo y Trabajo, que será permanente, dentro del ámbito deliberativo. La propuesta fue presentada por el concejal Niver Cusato, que fue su última sesión tras llegar como suplente de Juan Sánchez, de licencia.

También se aprobó un “paquete de proyectos” vinculados a seguridad vial e infraestructura, presentado por Unidad Ciudadana y Radicales Convergentes. En este punto (como casi toda la tarde) José Luis Arguiñena (Cambiemos) respondió que varias de las propuestas presentadas ya fueron llevadas adelante por el Ejecutivo en las últimas semanas.

Foro Olavarría también presentó este tipo de proyectos vinculados a infraestructura, pero su concejal, Eduardo Rodríguez, tuvo duros conceptos hacia la gestión municipal: “uno de los pasivos que nos dejará Galli es el pavimento” dijo. Como uno de los datos que mostró es que sólo en Loma Negra “hay 100 millones de pesos en déficit en asfalto”.

Arguiñena le respondió: dijo que “hay cosas que no se recuerdan o no se quieren recordar” dado que según indicó, en la gestión Eseverri “se hicieron las mismas cuadras en Sierras Bayas. En Loma Negra no se rompieron las calles durante esta gestión. En San Vicente se levantó todo el pavimento que había, se hizo un hormigón de 30 centímetros, no parecía tan mal. Otra cosa que se hizo es la ampliación de la planta urbana sin un pensamiento urbanístico. Hace años dije que iba a traer problemas en infraestructura”.

Confirmó, a su vez, que se realizará en Loma Negra asfalto por “2 millones y medio de pesos” y agregó que “lo importante es la calidad del hormigón, no la profundidad del asfaltado”. También señaló que se realizarán obras de cordón cuneta y asfaltado en varias calles de Loma Negra.

Quien salió al cruce fue Margarita Arregui, que destacó que en la gestión Eseverri “se trabajó en la ampliación de la planta urbana desde 2008 a 2015: hay una ordenanza aprobada. Lamentablemente no hay ampliación, Galli no hizo el estudio hidráulico para subdividir los lotes”.

Y endureció sus palabras: “No le interesa a Galli. No compró un solo lote. No amplió el banco de tierras. Están usando las pocas tierras que habían quedado. No hay proyecto de ciudad. Somos una ciudad que tenemos que pensar en futuro, dejemos de jorobar”.

También se aprobó una propuesta de crear bicisendas y juegos saludables en el ingreso a la localidad de Sierras Bayas, en el sector donde se encuentra el mástil.

Tras ello, se aprobaron propuestas que tuvo como oradora a Alicia Almada. Una fue un pedido de informes sobre la provisión de vacunas contra el Meningococo; la segunda, manifestando preocupación por la falta de funcionamiento y conformación de las mesas distritales UEGD. Mientras el oficialismo dijo que sesionaron dos veces en el año, Almada confirmó que los gremios “nunca fueron convocados”.

Se declaró de interés legislativo el libro del escritor olavarriense Diego Rojas, “Cocinando con Hansel y Gretel” y se pidieron informes sobre una obra de cordón cuneta en Lisandro de la Vega entre 9 de Julio y España.

En la búsqueda de insistir con la ordenanza que planteaba modificaciones en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, la oposición no logró la cantidad de votos necesaria y fue rechazado. Es decir, el veto parcial se mantendrá.

Finalmente, se aprobaron varios proyectos vinculados al HCD Estudiantil y se manifestó, por mayoría, rechazo a la disposición de la Dirección Nacional de Vialidad sobre la transferencia a los municipios de servicios de primeros auxilios.