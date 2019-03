Comenzaron las actividades propuestas por los NIDO

Se conocieron las propuestas que se dictarán en los Núcleos de Innovación y Desarrollo de Oportunidades de Olavarría: uno está ubicado en Necochea 6030, en el barrio Villa Magdalena y el otro en Calle 7 y Mitre, en el barrio Progreso.

En cada uno de ellos se desarrolla una gran variedad de propuestas con oportunidades educativas, recreativas, de emprendimiento, deportivas, artísticas y culturales de forma gratuita.

Esta semana comenzaron la mayoría de las actividades y otras iniciarán en los próximos días.

Educación de adultos (en ambos espacios): la propuesta de la Escuela de Educación para Adultos Nº 715 y Nº 702 tiene alcance a la población de jóvenes y adultos, mayores de 14 años, que no hayan concluido sus estudios primarios, también para aquellas personas desempleadas con necesidad de encontrar empleo y posibilidad de continuar estudios o que desarrollen actividades económicas informales y que no asistan a otros establecimientos educativos. Incluyen también talleres de promoción de la salud y un proyecto de tecnologías de información y comunicación, basado en manejos básicos de computación en quienes no tengan conocimientos o posean mínimos y en los casos que se detecten necesarios el uso de celulares y cajeros automáticos.

Gimnasia (clases de zumba): el taller apunta a mejorar la calidad de vida, a través del movimiento, ya que la actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. Es destinado para mujeres adultas y niñas de 6 a 12 años.

Gasista matriculado: implementado con el propósito de contribuir a disminuir el desempleo del barrio, mediante la generación de acciones que faciliten la inserción laboral, apuntando a un oficio calificado. Este curso es parte de a la oferta de Formación Profesional N° 401, que trabaja en afianzar la relación que existe entre ésta institución y las necesidades productivas y de desarrollo local, asegurando el cumplimiento de su principal intención que jóvenes y adultos que lo deseen ingresen, permanezcan y egresen de este CFP.

Psicopedagogía: a partir de dicho proyecto se busca atender de forma gratuita a niños y jóvenes en edad escolar que presenten dificultades de aprendizaje.

Plan Finnes (terminalidad secundaria): orientado a jóvenes y adultos que no lograron terminar sus estudios en los plazos formales escolares del sistema educativo. El Plan ofrece una modalidad de cursada accesible para aquellas personas que tienen otras responsabilidades familiares y laborales, acercándoles ésta posibilidad al barrio donde viven.