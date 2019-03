Olavarriense accidentado en Capital: “Cuando vea el camión tomaré conciencia”

Ángel, el olavarriense involucrado en un impactante accidente sobre la Autopista 25 de Mayo, brindó notas a medios nacionales sobre el choque en el que ya fue dado de alta: “hace 37 años que ando arriba del camión y jamás tuve un accidente” dijo. Explicó lo sucedido y que se estacionó por la falla de su vehículo. “Se ve que hoy no era mi día” agregó.

Tras el impactante accidente entre dos camiones en la Autopista 25 de Mayo, que tuvo a un olavarriense como uno de los involucrados, Ángel Arrondo dialogó con medios nacionales y explicó que fue lo que sucedió, catalogado como “un milagro”.

En primera instancia dejó en claro que “No tengo nada” y agregó que “nunca tuve un accidente, hace 37 años que ando arriba del camión y jamás tuve un accidente. Lo tengo en condiciones”.

De hecho, todavía no había tomado real dimensión del hecho: “cuando vea el camión tomaré conciencia”.

Al momento del rescate “Justo estaba con la foto de mi hija, me quedó al lado de la cara” y no pudo disimular su emoción.

Con respecto a los trabajos que realizaron para rescatarlo de la cabina “me pidieron que me quedara tranquilo, nunca me faltó el aire, estaba muy bien. En las piernas estaba apretado con la butaca y no sé qué parte” donde fue el trabajo más importante.

En este punto, explicó el hecho: “Estaba estacionado en la dársena a la par de otro camión, ocupaba 20, 30 cm del carril lento, pero no estaba obstruido, y estaba con la baliza y las luces prendidas. Habré estado 4 minutos, pasaba tránsito, y en ese momento viene este muchacho distraído y me chocó”.

El motivo de su estacionamiento era porque “el camión tenía una falla y ahí se le había pasado. Quería asegurarme de no quedarme arriba de la Autopista y tener un caos de tránsito” y por eso volvió a chequear que todo estuviera bien.

Miré por el espejo y estaba por arrancar, para no interceder ni molestar a nadie. Y este tipo jamás se corrió. El que va delante de él sí se corrió. No quiero decir que venía distraído pero no sé qué le pasó.

Finalizada la entrevista, dijo absolutamente sin dudar que “se ve que hoy no era mi día”.