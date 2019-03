“Esto no es una pelea gremial, es una pelea del pueblo de Barker”

Trabajadores de la planta Barker de Loma Negra nucleados en Aoma iniciaron este lunes un paro de actividades ante una posible “no renovación de contratos a plazo fijo de personal” que implicarían la “desvinculación” de una decena de personas.

Infoeme dialogó con titular de la seccional Aoma Barker, Martín Isasmendi, quien indicó que “motiva todo la intranquilidad que genera en el pueblo y en todos los trabajadores la construcción de la nueva fábrica en Olavarría de L’ Ámali. Ya tuvimos la experiencia de lo que pasó en el 2001” sostuvo.

El gremialista se refirió luego a la situación en concreto que afecta a seis agremiados y a otros cuatro jerárquicos: “Veníamos planteando a la empresa si tenía alguna idea de reducción de personal o traslado y nos manifestaron que no. Pero el lunes pasado tuvimos una reunión y nos informaron que hay una nueva directiva que supuestamente es en todo el país de no renovar de contratos a plazo fijo de personal que haya ingresado a las plantas. Y nos dicen que no va a haber ni renovación ni pase a planta permanente, es decir que es una desvinculación” sostuvo.

“Acá en Barker hay seis personas. Cuatro que se les vence el 31 de marzo y hay dos el 22 de abril pero también lo que nos informan es que no se van a cubrir ninguna vacante. Hoy teníamos seis pero hay tres o cuatro vacantes más de personal jerárquico” agregó.

Precisó que el paro es por tiempo indeterminado aunque anticipó que 'mañana – martes- a las 13:00 tenemos una audiencia en el ministerio de Trabajo'

Por último se mostró preocupado de cara al futuro: “Esto no es una pelea gremial, es una pelea del pueblo de Barker. Lo que pide Barker es previsibilidad. No queremos estar en agonía dos años esperando a ver qué va a pasar cuando abra la otra fábrica” concluyó.