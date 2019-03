El Municipio señala una reducción de los embarazos adolescentes en Olavarría

El Municipio presentó un balance a tres años de la implementación del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva respecto a la problemática de embarazo adolescente en el Partido de Olavarría.

El Programa fue aprobado por ordenanza en el año 2010 e implementado en 2016. A fines de 2018 hubo una polémica respecto al veto que el intendente Ezequiel Galli realizó a un artículo de las modificaciones propuestas por el Honorable Concejo Deliberante.

Dicho artículo indicaba que “Créase dentro de la Secretaría de Salud la Partida Presupuestaria “Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva”, la misma no podrá ser inferior al 0.3% del Presupuesto Anual de Gastos de dicha Secretaría, jurisdicción 1110126”.

Desde el área de prensa municipal señalaron que a partir de la implementación del Programa se registró una “caída marcada en el número total de embarazo adolescente en el partido de Olavarría, de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires”.

Indicaron que se utilizó como comparador el año 2015, previo a la implementación del programa. En este sentido “tanto en 2016 como 2017 se registró una caída del 16%, lo que implica reducción de alrededor de 80 embarazos en población adolescente”.

Por otro lado, también se evaluaron los datos exclusivos del sector público, para los cuales están disponibles también los embarazos ocurridos durante 2018. Ahí se observó “una reducción adicional del 43%, lo que se traduce en 70 embarazos menos, sólo en el último año”.

Destacaron las actividades del Programa que incluyen campañas de prevención de embarazo no deseado, la entrega gratuita y la orientación sobre el uso de diferentes métodos anticonceptivos, la evaluación de casos de aborto no punible, diversidad sexual, hominización y la implementación del Consultorio Inclusivo.

En particular en lo que se refiere a embarazo adolescente pusieron de manifiesto la campaña de prevención de enfermedades de trasmisión sexual y prevención de embarazo no deseado, así como también la adecuación del sistema de salud al protocolo de aborto no punible del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo resaltaron la educación sobre uso de diferentes métodos anticonceptivos y entrega gratuita de los mismos, la consultoría gratuita a adolescentes, a través de la creación del Consultorio Inclusivo, en temas referentes a salud sexual y anticoncepción y la implementación del consultorio de planificación familiar.