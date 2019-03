LeyMicaela: Un proyecto que hace la diferencia en el abordaje de género

Yesica Guevara

Ignacio Cerdera

Micaela García era una joven de 21 años que militaba en la agrupación Movimiento Evita de Gualeguay, Entre Ríos. Una noche salió a bailar y nunca más volvió. Tras siete días de una intensa búsqueda, encontraron su cuerpo. Fue asesinada brutalmente y pasó a engrosar la lamentable estadística de casos de femicidio registrados en 2017: 295 en ese año.

A fines de 2018 fue sancionada la Ley 27.499 que lleva su nombre y este 21 de marzo de 2019 logró la adhesión de la provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de todos los bloques políticos.

Infoeme dialogó con Daniela Reich, senadora provincial de Cambiemos, Lucía Portos diputada provincial de Unidad Ciudadana, Viviana Beytía fiscal a cargo de la UFI N° 10 y de la Secretaria especializada en Violencia de Género, Verónica Colombo coordinadora de la Secretaría de Violencia de Género y Florencia Juárez directora de Políticas de Género de Olavarría.

Aquí las apreciaciones sobre una Ley clave para que en los tres poderes que integran el Estado de la Provincia de Buenos Aires se lleve adelante la sensibilización y capacitación con perspectiva de género.

Daniela Reich, senadora de Cambiemos

Daniela Reich resaltó el tratamiento y sanción “por parte de todos los bloques, no hay diferencia, no hay rivalidades entre proyectos”. Señaló que “si bien otros países tienen una legislación más amplia y en su propia ley de Violencia de Género dan cuenta de esto, creo que como país de la región hicimos un avance tremendo en los últimos tiempos”.

Al respecto destacó el “debate de forma madura” del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso Nacional, el Plan de Prevención del Embarazo adolescente en todas las provincias, la ley de Paridad, entre otras, al tiempo que valorizó que “la agenda de género ya está instalada”.

La Senadora habló de repensar acciones y prácticas. “Los femicidas de Micaela fueron personas que salieron sin una condena firme, sin un proceso, sin una interpretación del Poder Judicial en cuanto a qué hecho relevante habían ocasionado sus detenciones”.

Lucía Portos, diputada de Unidad Ciudadana

Lucía Portos señaló que la Ley es importante para lograr que se “tomen decisiones teniendo en cuenta la especial situación que vivimos las mujeres en la Provincia”. En este sentido, hizo especial hincapié en la designación de una partida presupuestaria que al estar el año en curso depende exclusivamente del Ejecutivo.

“Para nosotros es muy importante decir que esperamos que esto no quede en una política de ocasión por una cuestión de marketing del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sino que esperamos que realmente haya asignación presupuestaria en este año en curso” y agregó que van a “luchar” para que obtenga su partida en el presupuesto para el año 2020.

Más allá de la adhesión a esta Ley, Lucía Portos señaló que es muy importante prestar especial atención en la situación que atraviesan las mujeres en la Provincia que “no va a cambiar por más que los funcionarios y funcionarias del Estado se capaciten” y desestimó “un presupuesto asignado insuficiente en la provincia de Buenos Aires y que en la Nación está establecido que es de 12 pesos por mujer”.

Viviana Beytía, fiscal a cargo de la UFI N° 10 y de la Secretaria especializada en Violencia de Género

En el plano penal el “cambio de paradigma”, tal cual lo puso en palabras la fiscal Viviana Beytía, se viene dando hace ya un tiempo según celebró. Esa situación puede palparse de distintas formas: primero las numerosas capacitaciones a las que ya tuvo que concurrir, las cuales son realizadas desde el Colegio de Magistrados. También en cómo al encuadrar los hechos, de esta manera se explica aún hoy que sigan detenidas personas que se encuentran imputadas por delitos excarcelables.

Es decir, a raíz de este cambio de paradigma no es lo mismo una “amenaza” o “lesiones” cuando las mismas se dan en contextos de violencia sea de género o intrafamiliar.

La explicación también se encuentra en acuerdos y tratados a los que Argentina a adherido, con la convención Belem do Pará como principal ejemplo. Sobre la sanción de la Ley Micaela enfatizó que “lo veo como algo que me parece fantástico”. “Implica un cambio en el abordaje del tema, no implica trabajar con la lógica jurídica tradicional, implica una amplitud de situaciones a tener en cuenta al momento de resolver. Me parece de suma importancia la capacitación ya que es la base de todo cambio serio que haya que hacer”, concluyó.

Verónica Colombo, coordinadora de la Secretaría de Violencia de Género

“Está perfecto”. Las capacitaciones en Violencia de Género lejos están de ser una novedad para personas que deben desempeñarse día a día en esa temática, pero no por ello su importancia es subestimada, sino más bien todo lo contrario. Así lo enfatizó Verónica Colombo, quien celebró la sanción y añadió que “nosotros nos basamos mucho en las capacitaciones que vemos”.

Esas jornadas a las que concurre de manera frecuente son organizadas desde la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, más precisamente desde la Oficina de la Mujer, desde donde se emiten además diversos lineamientos acerca de cómo debe expresarse esa mirada en la práctica. “Es muy difícil abordar la temática de cada caso particular, por eso tenemos que estar bien capacitadas para abordar cada situación”, añadió.

“Es muy demandante la temática, por semana tenemos un hecho grave”, expresó dando cuenta de la situación que se atraviesa en la actualidad. Con respecto a que la capacitación llegue a otras esferas y actores señaló que “la violencia de género es universal, abarca todas las temáticas, por eso todos los funcionarios tenemos que estar en conocimiento y capacitados”, concluyó.

Florencia Juárez, directora de Políticas de Género de Olavarría

“Estamos atravesando un momento histórico único en materia de género, no sólo en términos de políticas públicas, sino en activismo y militancia del movimiento de mujeres, donde múltiples factores se unen creando un escenario favorable que nos permite avanzar en términos de derechos para las mujeres y las identidades disidentes”, así Florencia Juárez pone en palabras un sentimiento compartido por muchas mujeres.

En este sentido, La Ley Micaela “es un avance fundamental” ya que para Florencia Juárez en términos de gestión “representa un logro sin precedentes, una verdadera política pública que será el puntapié inicial de la transversalización efectiva y obligatoria de la perspectiva de género, que implica que todos los ámbitos estatales planifiquen y articulen acciones en clave de género”.

Por último destacó que desde la Dirección se viene trabajando en la capacitación, formalización y sensibilización a los empleados municipales. Y además, aseguró que “desde el Departamento Ejecutivo Municipal vamos a elevar un Proyecto al HCD para adherir a la ley, teniendo en cuenta la aprobación en el Senado de la Provincia”.