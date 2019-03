Tanto Inferiores como Primera División y fútbol femenino conocen su programa para una nueva fecha a disputarse entre sábado y domingo.



Luego de que la lluvia obligara a suspender las actividades en Inferiores y en Femenino se repetirá el cronograma previsto.



En el Domingo Colasurdo, Luján será local ante el mismo Ferro desde las 11:00 y en Parque Guerrero se jugará el clásico entre Estudiantes y Racing –en dos categorías y completarán el lunes- en idéntico horario.



En las sierras estarán jugando San Martín vs Embajadores, Hinojo vs Loma Negra y Sierra Chica vs El Fortín.



El domingo iniciará con la segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol femenino que desde las 10:00 disputará su jornada en la cancha de Santa Agueda.



Por último, la sexta fecha de Primera División comenzará el venidero domingo y se extenderá hasta el martes. Sierra Chica vs Estudiantes abrirán la jornada desde las 16:00 y a partir de las 17:00 se jugarán los cruces entre Hinojo – Ferro y El Fortín – Luján.



Cosecha Mundial y Embajadores jugarán el lunes desde las 21:00 en el Ricardo Sánchez y el martes, la fecha cerrará con San Martín – Racing también desde las 21:00.