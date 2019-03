Superclásico en Olavarría: Infoeme te regala entradas

Este viernes desde las 21 horas, el Parque Guerrero vivirá un momento histórico: las reservas de River y Boca jugarán un amistoso en nuestra ciudad. Infoeme te invita y sorteará dos entradas populares para que puedas disfrutar del encuentro.

Los pasos a seguir son sencillos: deberás compartir en tu perfil de Facebook, y comentar dicha publicación con los últimos 3 números del documento. Si cumplís con esos pasos, ya estarás participando.

Mientras tanto, continúa la venta de entradas para el partido del viernes. Los valores oscilan entre los $350 y los $800.

Los interesados en adquirir entradas deberán dirigirse a la Secretaría del Club Estudiantes, de 10:00 a 18:00 o a la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría, cita en Dorrego 3226, en el horario de 13:00 a 18:00.

En el Club Estudiantes se podrán adquirir socios y no socios y en la LFO solo no socios.

Los valores son: Platea VIP: No socio $800 - Socio $650; Platea: No Socio $600 - Socio $500 y Populares: No Socio $400 - Socio $350. Los menores hasta 9 años tendrán acceso libre al sector Popular.