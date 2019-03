Docentes continuarán con el plan de acción ante el “silencio del Gobierno”

Los docentes determinaron continuar con el plan de lucha en el marco de los reclamos que lleva adelante el Frente de Unidad Docente bonaerense FUDB y ante la falta de diálogo con el Gobierno provincial.

La medida se decidió luego de las Asambleas por Escuelas con mandato en toda la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente se realizaron, en todo el territorio bonaerense, reuniones de Delegados resolutivas.

Ante esta situación, el Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, expresó: “El lunes vamos a reunirnos como FUDB, luego de realizarse las Asambleas y reuniones de Delegados, porque iniciaron las clases, están ‘los chicos en las aulas’, y hasta hoy no fuimos convocados por el Gobierno Provincial. Si no hay convocatoria y no hay una mesa para discutir las condiciones de enseñanza y aprendizaje para chicos y Docentes, continuaremos profundizando el plan de lucha”.

Al finalizar el comunicado los docentes volvieron a solicitar “ParitariasYA” y que se “garanticen nuestros derechos y los de nuestros Estudiantes a una Educación Pública de calidad”.