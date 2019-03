Fiscalía: “No queremos que nuestros compañeros se sigan enfermando”

Ignacio Cerdera

“Se tapan agujeros pero no se dan soluciones de fondo”. Palabras más, palabras menos, es la respuesta que desde hace ya varios años se obtiene cuando se pregunta acerca de la situación que se vive dentro del recinto de justicia local. Cambian los interlocutores, en su mayoría en estricto Off para evitar algún tipo de reto, pero la respuesta es la misma. Menos de la mitad de los fiscales en funciones, un número de personal administrativo que no se incrementa, como sí ocurre con el número de causas y un edificio en pésimas condiciones son tan solo algunas de las problemáticas.

Todo eso, como si fuera poco, agudizado por la agresión sufrida por un fiscal en medio de una audiencia de declaración testimonial. Esa situación pareció ser la gota que rebalsó el vaso y que hizo que los funcionarios locales acercarán su preocupación, y por qué no enojo, a representantes gremiales que canalizarán esa disconformidad en un escrito que será presentado ante Fiscalía General en la mañana de este jueves.

Diego González, Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense de la Departamental Azul, será el encargado de presentar el documento para que sea recibido por el doctor Marcelo Sobrino. “Ya está al tanto de todo, pero la idea es formalizarlo”, explicó el referente gremial a Infoeme.

Colapso

“Si bien ya sabíamos que Olavarría venía colapsado, últimamente se dieron ciertos casos de licencia por enfermedad, algunos bastante graves”, precisó. “De 5 fiscalías están trabajando dos fiscales nomás, hay dos con licencia y una fiscalía que nunca se cubrió, que es la de Martín Pizzolo, compañeros administrativos tenemos cinco nomás trabajando”, añadió a medida que daba cuenta la extenuante situación a la que también se encuentra expuesto el personal de mesa de entrada.

“No dan a basto. Hay compañeros y compañeras que se quedan después de horario, no corresponde pero entienden que detrás de cada expediente hay una persona”, enfatizó. Es tal la sobrecarga, según explico, que los administrativos solo pueden dar respuesta “a lo urgente”, todo mientras repasaba cada una de las tareas extras que deben realizar, inclusive a veces sin tener la posibilidad de consultar ante el fiscal debido a que este último tiene una jornada abarrotada de responsabilidades entre audiencias y temáticas particulares a su cargo.

“¿Qué tipo de respuesta le das a la gente? Son pocas las veces que pueden salir y dar una respuesta a la persona que va a hacer una consulta”

“La cantidad de litigiosidad aumentó sin que aumenten los recursos, tanto lo humano como las condiciones, que no son las mejores”, subrayó.

“Es imposible trabajar así”

“Creo que a ninguno nos sorprendió, sabíamos que esto podía pasar en cualquier momento en un ministerio público totalmente colapsado”, expresó con respecto a la agresión sufrida por el fiscal Christian Urlézaga días atrás. Respuestas similares fueron escuchadas de otras personas consultadas al respecto. “Olavarría ha crecido demográficamente muchísimo, y no así todo lo que es el Ministerio Público para dar una respuesta. No se han cubierto vacantes, hace mucho que no se designa gente, cargos que se han perdido no se han recuperado”, volvió a enumerar buscando no sólo exponer la situación sino también buscar explicar lo sucedido.

“Al no haber una respuesta la gente pierde la paciencia, la gente hoy en día está muy alterada. Toda la situación del país también repercute en el estado de ánimo y la paciencia que pueda tener una persona, una persona que busca una respuesta pronta y no la tiene”, completó.

También dio cuenta de lo que escucho de boca de los trabajadores judiciales locales, quienes le dijeron que “es imposible trabajar así”. “No queremos que nuestros compañeros se sigan enfermando. Es un edificio muy antiguo, los baños son imposibles, trabajar en esas condiciones no está bueno”, expresó. “Oficinas que no tienen ventana, ventilación. No hay aire acondicionado, la calefacción es pésima, en invierno la pasan mal y en verano también”, completó.

“Todos entendemos que atrás de cada expediente hay una persona que está esperando una solución, que la justicia le dé una respuesta y esa respuesta hoy en el Ministerio Público no se la está dando”

“En la nota le planteo toda la situación, si bien está en conocimiento es una cuestión de formalizarlo en papel. Le pedimos que el corto plazo haga las medidas tendientes a resolverlo”, explicó.

Polo Judicial

“Con el nuevo polo en teoría todo se solucionaría, pero la obra esta mucho más retrasada de lo que se pensaba”, expresó sobre la obra que se desarrolla en el microcentro local. Al respecto expresó que el próximo mes viajará a Mar del Plata para relevar el edificio de justicia de la ciudad balnearia, capacitarse al respecto y repetir esa tarea en nuestra ciudad.

“La única ciudad que está más o menos bien es Azul”, concluyó mientras refería que iban a recorrer todos los distritos que conforman la Departamental Azul.