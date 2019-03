Racing desaprovechó chances, Ferro no y fue empate

Ferro recibió a Racing por la cuarta fecha del Torneo Apertura y fue empate 1 a 1 en la noche del martes.

En un cotejo donde Racing fue el dominador y tuvo varias oportunidades de marcar que fueron negadas por los palos, Ferro aprovechó la única que tuvo con el tiempo ya cumplido y festejó el empate.

El equipo que fue dirigido por Carlos Crispín tuvo su primera oportunidad de ponerse en ventaja a los 11 minutos de comenzado el primer tiempo a través de un tiro de penal. Mosescu se hizo cargo del disparo y la pelota se estrelló en el travesaño.

Tan solo cinco minutos habían pasado y otra vez el travesaño le dijo que no al “chaira”, Guevara de media vuelta no pudo festejar y tampoco pudo a los 43 minutos cuando otra vez el palo le dijo que no y salvó a Biscardi.

Pero tanto ir, tuvo sus frutos a los 20 segundos de iniciado el complemento, el azuleño -figura de la cancha- desbordó, envió el centro y apareció Palacios para vencer al arquero “carbonero”.

Con el gol el partido se volvió desprolijo, Racing resignó la pelota y Ferro no supo cómo aprovecharla, apareció la fricción y las protestas mientras pasaban los minutos.

Pero el tiempo corrió y cuando se jugaba el último minuto de adición, Biscardi envió un tiro libre al área de la visita y en el rebote, apareció Vivas que se “llenó el pie” para vencer a Mosescu, marcar la igualdad y generar la alegría de los “carboneros”.

Racing generó, no sentenció y Ferro aprovechó la única que tuvo para sumar un punto en el encuentro por la cuarta fecha del certamen doméstico que los ubica a ambos en la primera posición de la tabla.

Síntesis Ferro – Racing:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Jerónimo Gallo

Ferro (1): Biscardi, Vivas, Cortez, Benítez, Borda, Campos, Gargalione, San Julián (Palacios, T.), Ferrara, Wagner (Fernández), Barrios Suárez. DT- Mauricio Peralta

Racing (1): Mosescu, Cardilo, Grigera, Izaguirre, Carlucci, Ponce (Martínez), Romero (Ayesa), Longhini, Colo, Guevara (Tortorella), Palacios, E. DT- Carlos Crispín

Amonestados: Benítez, Gargalione, San Julián, Ferrara, Barrios Suárez en Ferro; Izaguirre, Ponce, Romero y Longhini en Racing

Expulsados: No hubo

Goles: Vivas en Ferro; Palacios, E. en Racing

Incidencias: Mosescu -R- marró un penal