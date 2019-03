Evolución favorable del interno con posible cuadro de hantavirus

“Esto es un gran avance”, expresó Ángel en diálogo con Infoeme. Se trata del hermano de Juan Manuel Báez, el recluso que lleva prácticamente un mes internado en el Hospital Municipal Doctor Héctor Cura con un cuadro médico en el que aún no puede descartarse que se haya contagiado de hantavirus en la Unidad N° 2 de Sierra Chica.

Sin embargo, por estas horas todo se encuentra rodeado de algo más de optimismo, pero también de la reserva o precaución de estar a sabiendas que su estado aún sigue grave y por ello permanece en el área de cuidados intensivos del centro asistencial local. La situación responde a que el paciente ha presentado interesantes síntomas de mejoría, entre ellos una respuesta favorable a la provisoria quita del respirador automático.

Otro indicio que fue celebrado desde su entorno más cercano es que por momentos se encuentra lúcido, al punto de reconocer a sus familiares. Actualmente en Olavarría, además de Ángel, se encuentran otros dos hermanos y la madre. Vale destacar que todos tienen domicilio en la localidad de Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

En lo que aún no se registran mayores novedades es en torno a su diagnóstico, ya que no llegaron a la ciudad los resultados de los estudios con los que se establecerá si efectivamente se contagió de hantavirus o si fue afectado por otra enfermedad. Esta noticia no sólo es esperada desde el círculo más intimo de Báez, sino de todo el ámbito carcelario de nuestra ciudad.