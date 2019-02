Se renovó la cartelera de Flix Cinema

La cartelera de Flix Cinema se renueva y ofrece opciones para todos los gustos. Desde Infoeme te mostramos cuáles son las películas que podes mirar:

LA GRAN AVENTURA LEGO 2 (EEUU / Infantil / ATP)

Todos los días: 18:30HS (2D) / 20:30HS (3D)

En caso de mal tiempo se agrega función sábado y domingo: 16:30HS (3D)

Han pasado cinco años desde que todo era increíble y ahora los ciudadanos enfrentan una nueva gran amenaza: invasores LEGO DUPLO® del espacio exterior que destruyen todo con mucha mayor rapidez de lo que pueden reconstruirlo. La batalla para derrotarlos y restaurar la armonía en el universo de LEGO llevará a Emmet, Lucy, Batman y sus amigos hacia mundos lejanos y desconocidos, incluida una extraña galaxia en la que todo es musical. Su valor, creatividad y habilidades de Maestro Constructor se pondrán a prueba y ello les revelará cuan especiales son en realidad.

COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 (EEUU / Infantil / ATP)

Jueves / viernes / lunes / martes / miércoles: 18:45HS (2D) / 20:35HS (3D)

Sábado y domingo: 18:45HS (3D)

En caso de mal tiempo se agrega función sábado y domingo: 16:45HS (3D)

Tercera entrega de Como entrenar a tu dragón. Hipo (voz de Jay Baruchel) se ha convertido ya en líder y gobernante de Berk. Chimuelo sigue siendo Chimuelo, pero la aparición de una Furia Luminosa y de una nueva amenaza causa que los amigos deban prepararse para enfrentar sus propios destinos. Una vez más Vikingos junto a Dragones lucharán para defender su hogar.-

ESCAPE ROOM: SIN SALIDA (EEUU / Terror / +16)

Todos los días: 22:30HS (Dob)

Seis personas, que no se conocen entre si, reciben una curiosa invitación a jugar en un Escape Room donde, el primero que logre escapar se ganará 1 millón de dólares. Al llegar al lugar, descubren que no se trata sólo de un enigmático juego que pone a prueba su inteligencia y deducción, si no que están realmente atrapados y escapar les puede costar la vida.

BTS LOVE YOURSELF (COR / Musical / ATP)

Sábado y domingo: 20:35HS (Sub)

Segunda película de la banda BTS que llegará al cine. Sobre su recital en Seúl.

WIFI RALPH 3D (EEUU / Infantil / ATP)

Todos los días: 22:30HS

6 años después de los eventos de Ralph: el demoledor, Ralph deja atrás la galería de videojuegos de Litwak y entra en el inexplorado, expansivo y emocionante mundo de Internet. Ralph y su ahora amiga, Vanellope von Schweetz, deben arriesgarlo todo al viajar a la web en busca de un repuesto para salvar el videojuego de Vanellope, “Sugar Rush”. Ralph y Vanellope se embarcan en una misión muy difícil en la que tienen que confiar en los ciudadanos de Internet, para que les indiquen el camino. En su búsqueda, se encuentran con una emprendedora de sitios web llamada Yesss, que es el algoritmo principal y el corazón y alma de “BuzzzTube”, la página web que marca tendencias.

