En la previa al clásico con Uruguay, “Pedrito” en la TV

Pedro De la Vega dio una entrevista en TyC Sports y habló de todo en el mediodía de este miércoles.

“Todo lo que me pasó, este presente, no me lo imaginaba sólo lo había soñado” comenzó diciendo Pedro De la Vega para agregar: “Estoy disfrutando esto” y resaltar que el pasado partido del Campeonato Sudamericano vs Venezuela fue una de sus mejores producciones con la camiseta “albiceleste”.

El juvenil de 17 años destacó la labor de sus compañeros y del cuerpo técnico a pesar de sólo contar con algunas semanas de prácticas: “Estamos muy bien, somos un grupo muy unido ya desde antes de venir a pesar del tiempo, pero también son grandes jugadores todos y así es más fácil“.

Pensando en el partido contra Uruguay del venidero jueves desde las 17:10, el jugador de Lanús sostuvo: “Va a ser un típico clásico, ya hemos jugado contra ellos; sabemos cómo juegan y cómo se va a dar el partido, pero sabemos que si conseguimos un buen resultado cumplimos con el objetivo -clasificar al Mundial- a pesar de también querer pelear por el título”.

“Jugar un Mundial es un sueño, pero lo importante es ir día a día y lo próximo es Uruguay” sentenció el olavarriense que alternó entre titularidad y suplencias en el Campeonato Sudamericano Sub20 en Chile, pero que siempre dio que hablar.