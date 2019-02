Juicio por jurados por Dylan: “antes la quería, pero ahora le siento odio”

Ignacio Cerdera

La sala de audiencia parece presentarse más fría que otras veces, inclusive los espigados ventanales no le ganan a las oscuras paredes que hacen juego con todo el mobiliario del lugar. Ese clima también se desprende de lo que está en juego, nada más ni nada menos que la muerte de un bebé de tan solo 6 meses, en un episodio tan aberrante que ubica a su propia madre, Karen Pardo, como la principal acusada.

El silencio ganó varias veces la sala, pero en uno de ellos se vio acompañado de un escalofrío que alcanzó a los pocos presentes en el lugar. El recinto del Cámara de Apelaciones es grande, por eso se lo elige para este tipo de audiencias, pero en esta ocasión solo se ve poblado en un extremo, al punto que quien suscribe fue por varias horas el único que usó las bancas destinadas al público.

El juicio se desarrolla en la cámara de apelaciones de Azul, que sirve como sala de audiencias del Tribunal Oral 1 por sus dimensiones para albergar al jurado.

Era el tercer testimonio, tras dos policías que narraron cómo fue que se enteraron de la noticia y cómo luego buscaron pistas para ver qué había pasado aquel mediodía de marzo de 2017. Se trató de un perito que encabezó las tareas en el domicilio, entre ellas las que incluyeron al pequeño Dylan. El especialista comenzó a contar cómo había encontrado al niño, hasta que fue interrumpido y se le ofreció la posibilidad de acompañar sus dichos con imágenes.

La secuencia fue acompañada por el silencio de los presentes. En la pantalla el cursor llegó a la carpeta “víctima” y la abrió, en el interior habían varias imágenes. El doble click sobre una de ellas hizo que como acto reflejo varios bajaran la vista o directamente movieran su cabeza de un lado a otro. Sobraban las palabras al ver al niño con un conjuntito azul y rojo, tendido sin vida sobre una cama.

“Acá había una mentira”, expresó el especialista. Sin dudas algo no cerraba, ya que cuando lo llamaron le habían dicho que motochorros se habían robado un bebé y arrojado luego desde el rodado en movimiento. El niño no presentaba ninguna marca compatible y así lo expuso el perito, pero usando palabras tales como “transferencia” o “intercambio”.

Esa desconfianza entre la escena hallada y el episodio narrado también fue advertida por los dos testigos anteriores. “Nos parecía raro, no es una modalidad habitual de Olavarría”, expresó uno de ellos, el mismo que luego expresó que le tocó analizar cámaras de seguridad, las cuales no arrojaron nada compatible a esa versión del violento asalto.

Las audiencias son encabezadas por el juez Martín Céspedes

“Hoy le siento odio”

Sin dudas el otro momento de la jornada fue cuando el padre de Dylan, Gustavo Prevostini, ingresó a la sala. “Antes la quería, pero hoy le siento odio”, expresó sobre la acusada al final de su declaración.

Su testimonio ya luego no avanzó sobre mayores certezas sobre el hecho en sí, un dato en común de todos los que declararon ya que no hay testigos presenciales de la muerte del niño. Su intervención luego derivó más en cuestiones acerca de cómo era el vínculo de la pareja, el acompañamiento durante el embarazo y los meses que estuvieron separados.

Similar fue lo que sucedió con la madre de Prevostini, que había ingresado a la sala poco antes. Quizás lo más llamativo fue cuando contó que lo primero que le habían dicho era que el asalto había ocurrido en su casa y que los delincuentes habían matado al hermano de Dylan, apenas un par de años mayor. Luego la versión cambiaría varias veces.

Palabra de especialistas

Parte de lo dilatado de la jornada respondió también a cuestiones técnicas, varias de ellas derivadas de la video conferencia que permitió la declaración de una perito desde la Asesoría Pericial de Junin. Sus conclusiones fueron complementarias a las vertidas en el recinto por la especialista que le realizó la autopsia a Dylan: “insuficiencia respiratoria por asfixia” como principal hipótesis de causal de muerte.

No menos interesante fue el detalle que ésta última realizó sobre las marcas que presentaba el niño sobre su rostro. “Da justo para los dedos”, explicó mientras con sus manos buscaba explicar cómo se le pudo haber tapado la nariz y la boca con la mano al niño. “No es una muerte común”, concluyó poco después ante las pregunta del doctor Calonje, que encabezó la querella junto a personal de la fiscalía de la doctora Viviana Beytía, desde donde se investigó el hecho.

Las preguntas de la defensa, encabezada por el doctor Diego Fernández, buscaron puntos flacos de esa hipótesis con la particularidad de ser planteadas con un si o un no como respuesta. En la mayoría de los casos esa continuidad de la explicación no avanzaba para el lado deseado, por eso se pedía la respuesta concisa.

Donde sí ocurrió lo buscado por la defensa fue con la psiquiatra que analizó en varias ocasiones a Karen Pardo. El beneficio de la duda que se buscó sembrar desde el minuto cero por parte de la defensa encontró en esta testigo su principal complemento. La especialista habló de una paciente “psicótica”, “desbordada” y que les ofreció un relato “creíble”. Lo trascendente, que seguramente se sustentará en la mañana de este jueves el alegato de la defensa, es que la perito no pudo responder si la acusada entendió o no lo que hizo aquella jornada de marzo. “No tengo certeza”, expuso. “No me queda claro”, concluyó.

El cierre de la jornada fue para la madre de la joven que se encuentra imputada por “homicidio agravado por el vínculo” y “falsa denuncia”. Su relato no avanzó sobre el hecho en sí sino más bien acerca de la conducta de su hija y diversas situaciones intrafamiliares, varias de ellas caracterizadas por la violencia doméstica.