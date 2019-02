"Sufro mucho el automovilismo y hoy se hizo justicia"

"Justicia, esa es la primera palabra que se me viene a la mente, siempre se me hace muy difícil poder correr, muchas veces me siento cansado y abajo del auto, y hay algo adentro de mí que me dice que empuje que siga. Muchas veces me he encontrado en la situación de no tener plata no siquiera para echarle gasoil al auto para ir a buscar un publicidad y siempre aparece ese milagro o ese pedacito de luz que me dice que siga, la verdad que me pongo así porque sufro mucho el automovilismo, de no poder tener el presupuesto adecuado para poder hacer lo que más me gusta y demostrar que puedo pelear un campeonato", comenzó la charla Herrera, casi sin poder hablar.

"La realidad es que no se cuándo voy a volver a correr, cuándo voy a volver a ganar una carrera, me gusta correr, me gusta ir al frente y gracias a Díos cuando se da todo lo tratamos de aprovechar", siguió.

Remarcó, al igual que en el podio, la luz y el milagro, y se lo atribuyó a su amigo Jorge: "desde que se fue lo siento mucho, una pérdida muy grande en mi vida, un amigo con todas las letras que me enseñó, y me sigue enseñando con su pérdida, a ser mejor persona y valorar lo que uno tiene. Me dijo que los problemas eran de salud y nada más, y yo acá estoy, vamos a disfrutar al máximo la vida y las carreras".

En relación a la carrera y tratando de enfocarse un poco más en lo estrictamente deportivo analizó su final: "teníamos autos parecidos con Gastón y tenía que encontrar el error y la primera que se le complicó pude meter el auto. Después fue clasificar todas las vueltas, no mire para atrás".

Por último se refirió a su futuro, tan incierto como las dificultades para poder estar en San Luis: "es la realidad, cuándo digo que estoy complicado es porque estoy complicado, muy pocas veces tuve un presupuesto como para pelear un campeonato y hoy no tengo un presupuesto como para estar corriendo acá y gracias a mucha gente lo pude hacer. La verdad que no se si voy a poder ir a La Pampa, ahora voy a dejar todo para poder llegar con el presupuesto" culminó el Chapulin de Olavarria.