Volvió el "Chapulín" Herrera y dio espectáculo 

En La Pedrera, en la provincia de San Luis, se abrió el campeonato 2019 del Turismo Nacional con un Agustín Herrera que fue la figura excluyente, largó desde el cuarto lugar y en una sola curva pudo superar dos máquinas para ubicarse segundo.

En ese primer giro, el auto de seguridad debió neutralizar la carrera y las diferencias se esfumaron. Se reanudó la carrera y tras un nuevo giro el pace car debió interrumpir una vez más la acción.

La carrera se puso en marcha por tercera vez y Herrera logró desprenderse un poco de Ever Franetovich que lo seguía desde el tercer lugar y fue decididamente a buscar a Gastón Grasso, que dominaba con el Toyota Etios.

Herrera comenzó a buscar por todos lados al líder, tanto que encontró ese hueco. El el séptimo giro, fue por afuera y luego cambió la trayectoria para tirarse por dentro y superar al puntero. De ahí en más comenzó un monólogo de Herrera en la punta, hizo diferencia vuelta tras vuelta, el ritmo del Clio que alista Gabriel Rodríguez y motoriza Esteban Pou no perdió ritmo y completó el resto de las vueltas para ver la bandera a cuadros en el mejor lugar.

Con mucha alegría y entre lágrimas, el "Chapulin" habló en la TV Pública, agradeció a todos, a la familia, a los pocos sponsor, y muy especialmente a su amigo Jorgito que "empujó desde el cielo". "Me equivoque en la clasificación, pude recuperar en la serie y en la final sabía que si me salía la largada podíamos intentar la victoria. Salió bien, una vez segundo trate de ponerlo nervioso a Grasso hasta que encontramos el hueco, el auto no se cayó nunca y fui clasificando las ultimas vueltas", analizó Herrera volviendo a remarcar el trabajo de todo su equipo.

Sin suerte fue el debut de Alejandro Weimann, que en el inicio de la competencia tuvo que ingresar a boxes.