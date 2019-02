Herrera fue segundo en la serie, Weimann abandonó

En la primera serie Ever Franetovich quiso plasmar de entrada la diferencia conseguida en la clasificación, pero una excelente largada de Agustín Herrera le permitió saltar a la segunda colocación e ir a la caza del puntero. El olavarriense pudo intentar una maniobra pero tuvo que frenar para no chocarse al puntero y casi pierde el mando del Renault de Clio.

De ahí en más el puntero hizo una diferencia, hasta que en la vuelta número 3 el auto de seguridad neutralizó la carrera. Cuando se reanudó el parcial, Franetovich volvió a demostrar el potencial del Fiat Palio, y si bien el “Chapulín” lo siguió de cerca, fue a puro manejo y no logró tener una maniobra clara.

Finalmente, pole y serie para Franetovich, segundo arribó Herrera, tercero Iansa, y completaron los cinco de punta Kirsten y Lepphaile.

“Tengo una ida de trompa que no me permite salir rápido de las curvas, esperemos poder corregir eso para poder ser candidatos a pelear la carrera mañana”, dijo Herrera, que agradeció además a los “pocos pero buenos sponsor que me acompañan”.

En el segundo parcial, rápidamente se esfumaron las chances de Alejandro Weimann, que se venía tocando en el pelotón, antes que se formara la fila india y terminó contra el paredón, con roturas de consideración en el tren delantero que lo obligaron a desertar.

Gastón Grasso condujo sin problemas para quedarse con el triunfo en esta segunda serie, y fue más veloz que la primera, pese a la también salida del auto de seguridad. Fernando Ayala pudo aguantar el segundo lugar, ante los intentos de Marcos Fernández, que culminó tercero. Pastori y Bestani completaron las cinco primeras ubicaciones.