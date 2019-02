Primer pañuelazo (y marcha) del 2019 por el aborto legal

La marea verde volvió a las calles con la impronta de lo sucedido durante el 2019 con respecto a la lucha por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En Olavarría organizaciones feministas se concentraron en el Paseo Jesús Mendía para exigir la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la total implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), entre otros reclamos.

La acción fue convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para este martes a las 19 horas. El pañuelazo que se realizó en todo el país para concretar el “Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto” como fecha de conmemoración del primer pañuelazo que se realizó en Argentina.

En nuestra ciudad el pañuelazo sumó una manifestación por las calles céntricas. Más de un centenar de mujeres de todas las edades caminaron pidiendo por el “aborto legal, en el Hospital”.

Previo a la manifestación Infoeme dialogó con algunas de las presentes. Además de resaltar la convocatoria hubo una afirmación concreta: “exigimos que el tema este en la agenda de debate de todos los partidos políticos y que el reclamo llegue nuevamente al Congreso. Que sea Ley”.

Un grupo de chicas recordó los pañuelazos anteriores y contó con emoción cómo fueron las manifestaciones durante 2018 cuando el proyecto obtuvo la media sanción en Diputados. También recordaron la votación en el Senado, no como una derrota sino como la oportunidad de poner el debate en la escena pública.

Una tía y su sobrina se sacaron una foto exhibiendo sus pañuelos. Para María Eugenia estar en la plaza con su sobrina Sofía es muy importante. “A veces es chocante hablar de la palabra aborto. Pero para llegar a ese paso tenemos que tener una Educación Sexual Integral en las escuelas, que sepamos cómo poder concientizar a los chicos y que tengan un respaldo”.

Consideró que “esto es un tema absolutamente de Salud Pública” e hizo especial mención en los casos de abusos y de violaciones que se registran en la ciudad.

Sofía de quince años contó que se siente acompañada por su tía aunque reconoció que “hay distintas opiniones en la familia. Que algún familiar me acompañe es lo principal. Además me siento más segura porque si vengo sola y esto termina de noche me puede pasar cualquier cosa yendo a casa”.

Por último indicó que “vengo a luchar por mis derechos, por el aborto legal, seguro y gratuito, por nosotras, por todes y para que no me pase nada. Nos están matando”.