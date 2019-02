Viviana Beytía: “No cambió nada, sigue siendo averiguación de causales de muerte”

La jornada de este martes se vio marcada desde su inicio por el hallazgo del cuerpo sin vida Mariana Pantín Colombo, quien se encontraba en el interior de la bañera de su departamento, en el barrio Mariano Moreno.

Desde ese entonces se desplegaron todo tipo de especulaciones acerca de qué sucedió en el complejo de departamentos ubicado sobre Roque Sáenz Peña al 2900.

Infoeme dialogó con la fiscal de la causa, la doctora Viviana Beytía, quien desde el inicio de la madrugada se encuentra al frente de la causa y siguiendo de cerca cada una de las novedades. Tal es así que minutos después de la 1 recorrió la escena y supervisó la tarea de peritos y especialistas.

Narró que todo se conoció alrededor de la una y cuarto a partir de un llamado al servicio de emergencias. El arribo del personal médico sirvió únicamente para constatar la muerte, lo que derivó en el posterior llamado a personal de seguridad y judicial.

“No había signo de lucha adentro de la casa, estaba todo ordenado”, detalló la titular de la UFI N° 10, quien es además la fiscal titular de la Secretaria de Violencia de Género. En ese lugar también se encontraba la ex pareja. Si bien no quiso arrojar mayores precisiones acerca del vínculo entre ellos, Beytía precisó que si bien se había dictado tiempo atrás una restricción de acercamiento, la misma ya se encontraba vencida y no se habían dado situaciones que ameriten que la misma fuera renovada.

Inclusive, el hombre colaboró en la causa y declaró en calidad de testigo, al igual que varios vecinos del complejo de departamentos.

“La causa no cambió nunca”, expuso acerca de las versiones que daban cuenta que las actuaciones se habrían recaratulado como “femicidio”

“No cambió nada, sigue siendo averiguación de causales de muerte”, agregó la fiscal.

No obstante, concedió que la figura de homicidio “se barajó pero como hipótesis de trabajo, nada más. Se barajaron todas las hipótesis, nunca se descartó nada. Lo primero que trabaje fue sobre la hipótesis de femicidio, porque lo primero a descartar es lo más gravoso”, explicó.

Sobre la muerte de la víctima expuso que la causal de muerte establecida hasta el momento es un “fallo cardíaco agudo”, pero que todo se encuentra sujeto a pericias complementarias. Asimismo, tomando como fundamento las conclusiones del especialista que realizó la autopsia, ratificó que si bien la víctima presentaba lesiones, ninguna de ellas le ocasionó la muerte. A la par, descartó aquellas versiones que daban cuenta de la existencia de una herida de arma de fuego.

Por último, de manera coincidente a lo expresado por otras fuentes, explicó que las informaciones acerca de una “posible ingesta aguda” derivaron de un error de interpretación del informe preliminar de autopsia del doctor Ignacio Baldini.