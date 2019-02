Estudiantes derrotó a Gimnasia 84 a 80 en su última presentación en la continuidad de La Liga Argentina.

Gustavo Fernández realizó un análisis de la victoria y también de lo que viene para su equipo.

“Sabíamos que juega ordenado y que nunca dejan de estar en juego. Siempre están en juego, siempre están ordenados, tienen los roles bien marcados y para nosotros iba a ser peligroso porque no nos sobra nada. Entonces había que estar atentos, la concentración era fundamental y cada vez que sacamos una luz debido a la poca concentración defensiva ellos volvieron al juego. No voy a dejar de estar contento, pero me voy con una calentura a cuestas”.

A tres partidos de llegar a la mitad de juegos de la Conferencia y con ya 25 enfrentamientos en el lomo, el “Lobito” fue consultado por cuales son las dudas que tiene sobre el equipo y el entrenador se sinceró: “Hubo un momento en creí que habíamos dado un paso adelante en algunos errores que tenemos como equipo pero se siguen presentando” y luego agregó: “espero que, en el mejor momento de la temporada, en los playoff, nosotros tengamos la posibilidad de dar una vuelta de rosca cómo equipo”.

El Bata mantiene invicta la localia en la presente temporada de Liga Argentina, con el triunfo ante Rivadavia ya son 13 los partidos ganados. “En casa hay muchos jugadores que se sienten muy cómodos ofensivamente, siempre estamos arriba de los 80 puntos, pero también podríamos jugar de local con un tanteador más bajo porque se pondría más dura la defensa. Pero de visitante es el tema, ofensivamente no somos sólidos y eso es lo que también nos genera no poder ganar. Más allá de eso, la cabeza esta puesta en el deseo, la concentración y la entrega, si esas tres cosas aparecen de local obviamente que vamos a hacer un problema para el rival”.

El fixture inicial indicaba que luego de La Unión y Rivadavia vendrían dos partidos en la ruta, pero en los días previos a este cruce se anunciaron cambios en el calendario y ahora el “bataraz” recibirá el 22 a Petrolero y luego vendrá el viaje. Con respecto al cambio, el entrenador indicó: “Es indistinto… de por si no me gusta el formato. Tener un partido de local más antes de la gira, lo podes tomar cómo bueno pero no define nada. No quiero pensar en la gira antes del partido pero sí que en la próxima gira nuestra tengo un deseo y ojala lo podamos concretar” concretó Gustavo Fernández.