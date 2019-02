“Queremos empezar a construir, necesitamos una respuesta”

Lo expresó Bárbara Roccasalva, una de las vecinas de Sierras Bayas. Hace tres años que esperan para poder iniciar la construcción en los terrenos cedidos por ETA. Aseguraron que de no tener una respuesta para la semana entrante tomarán otras medidas.

Este viernes por la tarde un grupo de vecinos de Sierras Bayas se reunió en la Plaza de Villa Arrieta, frente a los terrenos cedidos por la empresa ETA para solicitar una respuesta a la iniciativa ya que desde hace tres años no avanzaron con la iniciativa de la construcción de viviendas.

Bárbara Roccasalva es vecina de la localidad y desde hace tres años persigue el sueño de su casa propia junto a decenas de familias. Lo que parecía lejano se cumplió hace tres años cuando la empresa ETA determinó la donación de los terrenos que pasó por el Honorable Concejo Deliberante y fue aprobada.

Pero desde hace tres años no hubo avances y esa fue la causa por la cual realizaron la convocatoria. Al respecto Bárbara detalló “hoy nos manifestamos acá porque hasta el momento no tuvimos respuesta por parte del Municipio si bien el expediente está en Provincia para que sea autorizado no hay avances en el proyecto los terrenos”.

Sobre las familias que aguardan un terreno la vecina dijo “en un principio se habló que los terrenos eran para 70 viviendas” y aseguró “pero son 200 familias las que están esperando una vivienda”.

“La realidad es que al pueblo habría que declararlo en emergencia habitacional” sostuvo.

Con respecto a la última reunión que mantuvieron con funcionarios del Municipio contó que fue “el año pasado”, pero aseguró que ante la falta de resolución una vez por semana van al Municipio para hablar con Martín Endere responsable de Casa de Tierras en busca de una respuesta que hasta el momento no tuvieron.

Bárbara explicó que necesitan que se haga el traspaso de los terrenos de la fábrica ETA a la Municipalidad porque nosotros no somos una asociación civil no nos podían donar los terrenos y lamentó “eso es lo que falta y es primordial. Nosotros tenemos contacto con la gente de ETA y nos dijeron que tienen los papeles y los terrenos aún pertenecen a la empresa”.

Se pudo observar que en un terreno los cimientos estaban abiertos y al respecto expresaron que “de no tener respuesta para la semana que viene se habló con las familias de tomar medidas, ya se empezó a abrir cimientos”.

Finalmente expuso “no queremos que nos regalen nada, queremos pagar por nuestra casa, empezar a construir en terrenos que fueron donados por una empresa del pueblo al Municipio”.