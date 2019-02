A medida que se acerca el momento electoral, diversos sectores comienzan a mostrarse opinando no sólo de la realidad social, sino también posicionándose en la contienda electoral. Es el caso de Ubaldo García, Marcela Olivera y Sandra Pérez, del Partido Solidario, vinculado a las cooperativas, que dialogaron con Infoeme y opinaron sobre diversos temas. En el marco político, señalaron su postura de acompañar a Federico Aguilera.

Pérez es trabajadora del Credicoop. García, por su parte, trabaja en la cooperativa Peñacal, vinculado a la construcción. Indicó que en el caso del sector “tenemos un problema de salida, movimiento, ventas. Y los costos que son crecientes. Sobre todo el tema de las tarifas, que han crecido terriblemente. Al no poder subir los precios de venta en un contexto recesivo, se torna difícil”.

Olivera, por su parte, es integrante de una cooperativa textil, añadió a su término que “la industria textil ha sido muy afectada. Con las tarifas y la inflación. Si a eso le sumás un montón de gastos fijos la realidad es que te planteas si seguís trabajando o no. Está muy dura la situación. Ves que en Mercado Libre conseguís remeras muy baratas y no tiene sentido hacer el esfuerzo si no se pueden vender”.

Ubaldo complementó la información dando cuenta de que la industria textil “tiene una capacidad de funcionamiento del 35%. Es una situación, en la industria y el comercio, muy delicada”.

En el contexto nacional, Olavarría siempre se dijo que estaría “en una isla”. En ese contexto, Marcela aportó que “en los comercios en Olavarría se la está pasando mal. Pero comparado con otros lugares de la Provincia de Buenos Aires se está mejor, también. La ciudad tiene industria, cemento, campo, comercio. Es amplio el mercado”.

De todos modos “con la situación económica del país no escapa a esto. Van a las cooperativas a buscar trabajo constantemente. Gente de Saladillo, hasta de Santa Fe han llamado. La situación en el resto del país es muy grave. Acá es una isla. Pero para cuando lo sentimos acá es cuando en el país está muy mal”.

Hay gente que quiere asociarse, pero si no tenemos la capacidad es imposible. Se hace un círculo vicioso donde se vuelve desesperante. No hay nada peor que no tener trabajo.

Y opinó sobre la entrega de útiles escolares por parte del intendente Galli: “es un reflejo: si, van a repartir útiles, es bueno. Pero, ¿por qué llegamos a esa situación en Olavarría? Nunca un intendente tuvo que hacer eso, es la primera vez, y tuvo que tomar una decisión así porque la gente no tiene capacidad de comprar. Es indignante, humillante”.

Finalmente, analizaron su postura en el escenario político local: “La pata política de las cooperativas ha ido creciendo con otras áreas: hay trabajadores, empresarios, comerciantes, que no tienen específicamente que ver con las cooperativas”.

“Nuestra visión, como partido de centroizquierda, creemos que tenemos que ser frentistas. Nuestro referente nacional es Carlos Heller. Queremos fortalecer el espacio nacional y popular. No dividir: nutrirnos de otros espacios”.

En el ámbito local, señalaron que forman parte de Unidad Ciudadana desde 2017. “Apoyamos en ese entonces la lista que encabezó Federico Aguilera y en el día de hoy, de cara a las elecciones del 2019 consideramos que Aguilera es nuestro referente. Eso fue hablado y consensuado en el Partido” finalizó García.