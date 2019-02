Olavarrienses presentes en “La Casa de Ajedrez”

Tres olavarrienses dijeron presente en Mar del Plata en un el I.R.T. Sub 2.200 “Casa del Ajedrez” disputado el pasado fin de semana.

Desde al 8 al 10 de febrero pasado se disputó la etapa de clasificación a las Finales Argentinas Amateur Sub 1.700, Sub 2.000 y Sub 2.200 y tres olavarrienses se presentaron.

Gabriel Iglesias, Adolfo Abdala y Guadalupe Casasola viajaron hasta Mar del Plata donde se presentaron en “La Casa de Ajedrez” compitiendo contra más de 30 trebejistas.

El torneo se disputó bajo la modalidad del sistema suizo a siete rondas, con un tiempo de reflexión inicial de 60 minutos y un incremento de 30 segundos por movida para cada jugador y consagró al local Marcelo Zarlenga (ELO 2002) con 5½ puntos.

Con respecto a la actuación olavarriense, Gabriel Iglesias (ELO 1765) finalizó 12° con 4 puntos, ganando 7 puntos de ELO, en tanto que Adolfo Abdala (ELO 1639) terminó 25° con 3 puntos, perdiendo 7 puntos de ELO.

Por último, la juvenil Guadalupe Casasola (ELO 1400) fue 33° con 2 puntos, perdiendo 6 puntos de ELO.

Fuente: Bernardo Costanzo