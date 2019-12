HCD: Los concejales electos asumieron formalmente sus cargos

En el marco del recambio de legisladores post elecciones del 27 de octubre, 10 concejales asumieron formalmente en sus bancas para comenzar con los mandatos que durarán 4 años. Hubo emoción, juras por Néstor Kirchner y el aborto legal, seguro y gratuito, también por Dios y la Patria, y además, se eligieron nuevas autoridades.

Entre los presentes se encontraban los funcionarios Ernesto Cladera, Diego Robbiani, Luciano Blanco, Julio Ferraro, Julio Valetutto, María Eugenia Bezzoni, Christian Waimann, Silvana Rosales, Hilario Galli y Alejandra Malamud.

Bruno Cenizo fue reelegido por dos años más como presidente del HCD. Leandro Lanceta también continuará en la secretaría del cuerpo, además de definir las presidencias de las comisiones.

La asunción comenzó a las 19:30 horas con los pasos protocolares dispuestos para el acto. Luego, Cecilia Krivochen (concejal electa de mayor edad de la lista ganadora) fue la primera en tomar juramento ante Bruno Cenizo, que por unos minutos volvió a su banca como un “concejal raso”.

Krivochen le tomó juramento a los otros 9 ediles: Juan Mujica, Mariana Diamanti, Nicolás Marinangeli, Martín Endere y Guillermina Amespil (Juntos por el Cambio) y Mercedes Landívar, Juan Sánchez, Inés Creimer y Ubaldo García (Frente de Todos).

Las juras fueron variadas y tuvieron diversas aristas: desde la tradicional jura “por Dios y la Patria” hasta por Néstor, Cristina, Perón, Evita y la lucha de las mujeres y de las disidencias.

A su término, llegó el momento de elección de autoridades. En este punto, el Frente de Todos pidió un cuarto intermedio al argumentar que no estaban al tanto de la propuesta de las autoridades.

Luego fue Celeste Arouxet quien propuso que, otra vez, Cenizo ejerza la presidencia hasta 2021. “Por su excelente labor”, dijo.

Federico Aguilera señaló falta de predisposición y de diálogo por parte del oficialismo: "Hemos venido con toda la intención de acompañar la propuesta oficialista pero nos hemos encontrado en este día y en los días anteriores con una falta de predisposición de dialogar con la principal fuerza opositora".

Además señaló que al llegar al recinto nos encontramos con una "propuesta a carpeta cerrada. No hemos tenido posibilidad de dialogar y de discutir las otras autoridades" y adelantó que "no acompañan la propuesta del bloque oficialista porque no se dialogó y no se respeta la representatividad que ha obtenido este cuerpo de concejales".

No queremos que el Concejo sea una escribanía, y para ello queremos que sea llevado a la práctica, señaló Aguilera

Tras la votación resultó elegido Bruno Cenizo con 12 votos positivos (JxC, UCR y Cuidemos Olavarría) para un nuevo período como presidente del Honorable Concejo Deliberante.

Luego fue el turno de las vicepresidencias primera y segunda. La primera fue para Guillermina Amespil (también con 12 votos positivos y los 8 negativos del Frente de Todos), mientras que la segunda correspondió a Martín Lastape del bloque UCR (con 12 votos positivos y 8 negativos).

En tanto, Leandro Lanceta fue elegido para un nuevo período como secretario del HCD.

Momentos después, se determinó la distribución de las presidencias de las comisiones. Luego de la propuesta de la concejal María José González en las que indicó 6 presidencias para Juntos por el Cambio (entre ellas las más importantes como Legislación y Hacienda), tomó la palabra Germán Aramburu quien denunció que "dejaron todo cocinado".

Aramburu aseguró que "quienes pregonan el diálogo" lo ponen en práctica “si hacemos lo que ustedes quieren”.

Adelantó el voto negativo de todas las propuestas. Sin embargo la moción fue aprobada por mayoría.

Finalmente, los concejales electos recibieron el saludo de conocidos, militantes, voluntarios, familiares y personas que acompañaron esta nueva jura, y la nueva etapa del Concejo Deliberante.