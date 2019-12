Gregorini: “De la política no te podés alejar nunca”

De los concejales del cuerpo deliberativo del periodo 2015 – 2019, es el de mayor edad. Con 66 años, Alejandro Gregorini (Cambiemos) termina un nuevo periodo en una banca del HCD, quizás, la última. Alejarse de la política, imposible. En su despedida, el edil dialogó con Infoeme e incluso comparó sus periodos, en tiempos de Helios Eseverri y Ezequiel Galli.

“Estoy más relajado” admitió entre risas al inicio de la charla, y dejó en claro que este periodo fue desgastante: “Tengo una diferencia de generación con todos los demás concejales, ellos tienen un promedio de 40 y yo tengo 66. Es una diferencia grande: ellos tienen más energía, otras ideas, otros códigos”.

Resaltó que “en mi periodo anterior también fui oficialista, con Helios Eseverri” y señaló que “era fácil con él, tenía un poder de convocatoria tremendo, además la experiencia que tenía en la intendencia, digno de aprender. Y otra conformación: yo era de los más chicos. Y con Eseverri al frente, que nos reuníamos frecuentemente”.

En la comparativa “este es un Concejo más juvenil, otra forma de trabajar, de ver las cosas”.

Con respecto a la gestión del intendente Galli “Ezequiel también fue un debutante, arrancó complicado, arrancó con un organigrama que no funcionó, con ideas que al principio le generaron más complicaciones que satisfacciones, y después medio que la fue piloteando”.

“Lo fue superando y creo que terminó el mandato con una buena gestión. Pese al resultado general de Nación y Provincia, obtuvo una buena cantidad de votos frente al resto, de Vidal y Macri. Fue gestión propia”.

Como concejal, Gregorini se autocatalogó como “bastante mayor que el resto, no fui al choque, traté de convencer a la gente que lo mío era bueno y me tenían que acompañar”. Y agregó que “construí una buena relación con el resto y tuve la ventaja de tener unos cuantos años más, hubo una cuestión de respeto de una visión de la política de otros años. Mi generación votó por primera vez en el 73’. Vivimos toda la década complicada de la política argentina. La vivimos”.

Con respecto a su futuro, admitió que “de la política no te podés alejar nunca. Sigo en contacto con gente vinculada a la política, es muy difícil despegarse. Lo que sí no voy a ejercer ninguna función. Inevitablemente voy a estar en política. He hecho campaña para un montón de gente (risas). Soy un referente de un espacio de centro-derecha, cuando me invitaron era el más chico de los Conservadores en el 97’. Me comprometí con gente buena de Olavarría, estamos en el Ateneo Demócrata”.

Calificó a la actividad política como “una cuestión vocacional” y cerró: “mientras tanto sigo en el estudio, con mi profesión de abogado. Me verán de abogado con mi valijita pateando Olavarría”.