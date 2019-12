Margarita Arregui: “Soy muy respetuosa de la voluntad popular”

Margarita Arregui habló con Infoeme y realizó un balance su tarea como concejal durante los últimos cuatro años. Aseguró que “trabajé desde el primero hasta el último día. Terminé de ver el tema del Presupuesto que si bien no me corresponde porque lo van a tratar después del 10, igual me gusta analizarlo”.

Arregui formó parte del bloque “Cuidemos Olavarría” durante el período comprendido desde el 2015 hasta este 2019. Llegó al Concejo Deliberante luego de una vasta trayectoria en el ejecutivo municipal.

“Después de haber estado en la gestión pública, todo el día a mil, cuando entré al Concejo Deliberante al principio le tuve que buscar la vuelta y enseguida se lo encontré. Automáticamente me puse a trabajar y lo hice con mucha seriedad, responsabilidad y horas de laburo”, señaló y aseguró que “habiendo estado en la función pública eso te permite ver las cosas de otra manera, analizar y saber qué analizar de cada uno de los temas”.

Su labor dentro del Concejo fue respetada y admirada por sus pares. “Me ocupaba principalmente de todo lo que era el Presupuesto y la Rendición de Cuentas. Desde nuestro bloque se hicieron muchas observaciones respecto a la gestión de Galli y esas observaciones fueron tomadas por el Tribunal de Cuentas, significando también que el trabajo que se ha hecho ayudó mucho a la gestión”.

Indicó que tuvo como premisa ser una “oposición responsable” y no concibió el hecho “de votar por votar o no votar por ser solo oposición”. Afirmó que “uno tiene que estar pensando en la ciudad y lo que a uno le parece que le hace bien a la ciudad” y resaltó como importante la acción de “apoyar los Presupuestos porque son las decisiones de gobierno de un Intendente”.

Otra de las tareas a la que estuvo abocada Arregui fue al trabajo vinculado a la Rendición de Cuentas: “hay que observar cada una de las cosas, mirar los expedientes con detalle y eso es lo que he hecho durante estos cuatro años”.

En lo que respecta a la labor diaria y a la relación con los integrantes del Concejo destacó que “he tenido muy buena relación con el resto de los bloques, con el resto de los concejales. Se armó un grupo realmente fantástico aunque tengamos ideas distintas pero en algunos lugares las ideas se conjugan”.

Cuando uno está en la función pública, ya sea en el Ejecutivo o en el Concejo Deliberante, lo tenés que hacer con responsabilidad.

El Boleto Estudiantil y el recital del Indio Solari

Dentro de los temas que se trabajaron dentro del Concejo Deliberante y que dejaron una huella en Arregui se encuentran el Boleto Estudiantil y el recital del Indio Solari en nuestra ciudad.

“El Boleto Estudiantil fue un tema muy importante para la ciudad. Todo lo que pasó y el esfuerzo que se hizo para que los estudiantes tengan su boleto gratuito”, indicó.

Tanto en este tema como en lo referido a la participación del Concejo Deliberante luego de lo que dejó el recital de lndio Solari, destacó la participación de su par Einar Iguerategui: “tuvo un rol fundamental”, aseguró.

Si de pendientes se trata, Arregui contó que “quedaron cosas”. Entre ellas las Licencias de Conducir de Adultos Mayores donde “pedíamos un trato más digno”. Además señaló la formación del Consejo Económico y Social que “en este momento nos parecía muy importante para la ciudad y para lo que está atravesando Argentina”.

Hay que juntarse sin mezquindades y trabajar todos en un bien común para la ciudad. Es fundamental no pensar tanto en las diferencias sino en lo que estás de acuerdo.

Por último, Arregui habló de su futuro. “La función pública siempre me apasionó. Seguiré en la militancia. Soy muy respetuosa de la voluntad popular y me pasaba cuando era funcionaria que sabía que podía pasar que al otro día no era más funcionaria”.

Tomarlo con “naturalidad” y “tener la cabeza ocupada en otras cosas”, son dos ejercicios que Margarita Arregui implementará. A la vez que afirmó que “seguramente colaboraré con Vicky (Victoria De Bellis) que queda en nuestro bloque y miraré algunas cosas que aunque uno no esté en la función igual lo sigue haciendo”.