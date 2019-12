Sergio Arambel tuvo su homenaje mientras se preparan los Matches

Sergio Arambel fue distinguido entre alrededor de 100 personas en ocasión de conmemorarse 50 años practicando la actividad.



El pasado viernes 29 de noviembre, en las instalaciones de Sociedad de Fomento “Mariano Moreno”, tuvo lugar una cena para homenajear al ajedrecista más laureado de la historia olavarriense, el Maestro FIDE Sergio Javier Arambel, en ocasión de su quincuagésimo aniversario practicando la actividad.

Sergio Arambel es uno de los destacados jugadores locales, realizó aportes a la Federación de Ajedrez de Olavarría y fue el precursor de lo que hoy es la Escuela Municipal de Ajedrez.



La historia de los Arambel y el ajedrez nos remonta a 1968, cuando en la fiesta de Reyes Magos su mamá, Elvira, decide que un tablero de ajedrez sería un buen regalo para los hermanos Sergio, Gustavo y Pablo, lejos de imaginar el recorrido que tendrían en la actividad en el futuro.



Particularmente hablando del homenajeado, a los 12 años ya se había coronado como Campeón Absoluto de la FAO, título que lograría en hasta 25 ocasiones, récord de nuestra ciudad. Desde entonces, comenzó un sinfín de participaciones a lo largo y a lo ancho del país, ocupando siempre los primeros planos de cada torneo, siendo en el año 2005 cuando obtiene el título de Maestro FIDE, otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez.



En lo que refiere a lo que hoy es la Escuela Municipal de Ajedrez, Arambel fue el precursor de este proyecto, primero con el apoyo de Antonio Russo, colaborador en aquel entonces, y luego de quien fuera el intendente municipal, Helios Eseverri, a quienes luego se les sumaría la Subsecretaría de Educación, la Federación de Ajedrez de Olavarría, y la Federación Argentina de Ajedrez mediante la figura de Mauro Lorea, expresidente de la entidad. Desde 2005 hasta la actualidad, la Escuela Municipal de Ajedrez ha ido en constante ascenso, nucleando al día de hoy a 1500 jóvenes, tanto en las escuelas de educación primaria como en sus distintas sedes donde los profesores dictan sus clases.



A lo largo de estos años, Arambel no sólo ha cosechado el respeto y reconocimiento de la comunidad ajedrecística en general, sino también distintos colegas y amigos que no quisieron perderse la oportunidad de agasajarlo. Por ello, se hicieron presentes distintos trebejistas locales y de la región, como así también enviaron su testimonio efusivo con anécdotas aquellos de distintos puntos de país que no pudieron hacerse presentes.

En una bien servida cena, Sergio Arambel agradeció a los presentes y luego se proyectaron tanto los testimonios como artículos periodísticos destacando la trayectoria del homenajeado. A modo de cónclave, se sirvió una torta que en la parte superior mostraba una posición crítica de una partida en la que Sergio, con sólo 13 años, derrotó al MI Juan Carlos Hase luego de que tuviese lugar una Defensa Bogoindia. Para finalizar, se procedió a una sesión de karaoke y baile, disfrutando todos de una excelente velada.



Por otro lado, el ente regulador local anunció que el venidero jueves comenzarán a definirse los campeones 2019 en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. El día jueves 5 de diciembre dará comienzo el match correspondiente al Campeonato Femenino, y el del Senior lo hará el lunes, ambos cerrando la actividad del año 2019 en cada categoría. En cuanto al match por el título absoluto entre Horacio Pereyra y Bernardo Costanzo se jugará en el mes de enero.



La disputa de los cetros tendrá un ritmo de juego de 90 minutos iniciales más 30 segundos de incremento por movimiento realizado, en tanto que los encuentros están pactados a 6 partidas con cada jugador disputando 3 de blancas y 3 de negras. Para lograr la corona, los desafiantes deberán obtener, como mínimo, 3 ½ puntos de los 6 en disputa, ya que, en caso de empate en 3, el campeón contará con ventaja deportiva para revalidar su título.



Por el lado Femenino, la tricampeona Jésica Biarlo, representante del “chaira” y oriunda de Bolívar, deberá defender su título ante la excampeona local, Paola Soledad Nievas, quien, tras varios años de inactividad, volvió al deporte y se adjudicó el Clasificatorio Femenino que tuvo lugar en el mes de agosto.



En relación a los Senior, tendrá lugar un duelo entre el “carbonero” y campeón defensor, Gustavo Bourgeois, frente al también representante del Club Ferro” Gabriel Iglesias, campeón invicto del Clasificatorio disputado en el último agosto.



Fuentes: Ana Clara Mariani // Bernardo Costanzo