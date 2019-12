"Chacho" Mendizábal: Una caja de balas, un cuchillo y fecha de indagatoria

Continúan las novedades en el marco del particular episodio que se registró este mediodía y motivó un imponente despliegue de seguridad en la ciudad. Todo concluyó en las inmediaciones del playón del Bingo local, donde la camioneta guiada por Ramón “Chacho” Mendizábal colisionó contra un móvil de Ojos en Alerta cuando intentaba girar y continuar con el escape.

La captura fue concretada por agentes de la policía Local y del área de Protección Ciudadana municipal. No obstante, segundos después se dio el arribo de personal de otras dependencias locales, entre ellas el GAD y el Comando de Patrullas, además de personal de los gabinetes externos de las comisarías Primera y Segunda, sumado a la subcomisaría de Loma Negra, que fueron quienes estuvieron el inicio del episodio.

Es que todo tuvo su comienzo en la obra de L´Amali II, donde se habría desatado un conflicto entre agrupaciones gremiales. En ese contexto el acusado, representante de la Uocra, habría amenazado con un arma a un joven de 28 años. Esa situación fue advertida a las autoridades, dándose el inicio de la búsqueda de Mendizábal.

El principal dato aportado a los investigadores fue el vehículo en el que se movilizaba, una Ford Ranger. Fue desde el Centro de Monitoreo Municipal donde se avistó esa pick up en la zona de avenida Del Valle y Lavalle. Desde allí se inició una persecución que culminó sobre España y González, donde chocó con un móvil de Ojos en Alerta.

Lo interesante de la interceptación estuvo dado no sólo por su captura, sino también por los elementos secuestrados en el interior de la camioneta. Se logró el hallazgo de una caja de proyectiles calibre 22 intactos, además de un cuchillo. Lo que no pudo ser hallado al momento es el arma de fuego que presuntamente había utilizado en el inicio del conflicto. Algunas fuentes no descartan que se pudiera haber desprendido de la misma en el escape, al igual que una supuesta suma de dinero que llevaba consigo, según dan cuenta algunas versiones, aunque ninguna voz oficial lo confirmó.

Todo es materia de estudio del fiscal en turno, el doctor Christian Urlézaga, que lo indagará en la jornada del jueves. Infoeme pudo saber que ya fueron ordenadas diversas medidas de prueba y precisamente la intención es contar con toda esa información antes de escuchar la versión del acusado, quien ya se encuentra alojado en la comisaría Primera.

Las actuaciones, en principio, estarían caratuladas como “amenazas”, “lesiones”, “desobediencia”, “daño agravado”, “atentado y resistencia a la autoridad”, todo infraganti delito.