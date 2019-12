Galli viajará a La Plata a una reunión de intendentes convocada por Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunirá el próximo jueves con intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio, en un encuentro que se encontraba pautado con anterioridad pero al que le sumará en la agenda el tema de la reforma tributaria, cuyo tratamiento quedó trabado en la Legislatura. Infoeme dialogó con el intendente Ezequiel Galli, quien confirmó que será parte de ese encuentro que se desarrollará en la capital provincial.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof, en declaraciones radiales vertidas en la jornada de este lunes, precisó que “tenía agendada una cita para el 2 (de enero, jueves de esta semana) porque antes de fin de año me había reunido con los intendentes del oficialismo. La reunión del 2 no tenía este tema porque no estaba en agenda", con alusión a la reforma tributaria.

De esta forma, confirmó el encuentro del que esta mañana habían dado cuenta fuentes oficiales y expresó la intención de sumar el tema de la reforma tributaria en la agenda de diálogo. Se trata de una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, cuyo tratamiento quedó trabado en el Senado a instancias de los legisladores de Cambiemos, que, según aseguró el propio Kicillof, decidieron "romper el diálogo" que venía manteniéndose.