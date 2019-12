Ginés González García, el primer ministro de Fernández

En una de las primeras confirmaciones oficiales del gabinete del presidente electo Alberto Fernández, el propio dirigente confirmó que Ginés González García será el ministro de Salud de la Nación, recuperando el rango de ministerio tras bajar a Secretaría.

La confirmación fue realizada en un lugar muy especial: en la entrega del título de Doctor Honoris Causa a Ginés González, promovido por la UBA.

Fernández dijo que “Un día lo llamé a mi oficina y le dije ´hice lo posible para no tener que convocarte, pero te necesito Ginés. No yo, te necesita la Argentina, que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo, no hay tiempo para aprender Ginés, vení y hacete cargo que vos todo lo sabés´", indicó Fernández durante su presentación.

Ginés es un funcionario “especial” para Alberto Fernández: compartieron el gabinete de Néstor Kirchner, además de haber sido también titular de la cartera nacional en la presidencia de Eduardo Duhalde.

En paralelo, diputados nacionales confirmaron que Fernández ratificó a Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa de la Nación, cargo al que volverá tras los cuatro años de gestión Macri. Incluso, Rossi estuvo de visita en Olavarría bajo ese cargo.