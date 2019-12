Landaburu, el mejor de la Milla Urbana: “Fue un gran año, no pensaba esta marca”

En la noche del viernes se disputó la tradicional Milla Urbana, y entre más de 150 atletas se consagró Leonardo Landaburu que tras correr en 4 minutos y 27 segundos dialogó con la prensa.

“Sabía que -Luciano- Sosa iba a salir a buscar la carrera porque bajó de Cachi y estaba picante” comenzó diciendo el olavarriense al momento de explicar la carrera y luego agregó: “Esta carrera es estratégica, en los 800 metros vi que aflojaba el ritmo, aproveché y me quedé con la victoria desde ahí”.

La prueba que tiene lugar sobre la avenida principal del barrio CECO “me encanta y cuando doblo para los últimos 300 metros no la sufro”.

“Quedé contento no pensaba hacer esta marca porque soy lento pero trato de dejar a Olavarría bien arriba” terminó diciendo el atleta.

Leonardo Landaburu también tuvo tiempo para el análisis anual y después de aclarar “que si no trabajo no como” agregó “fue un año muy positivo aunque no haya terminado, porque el 31 corro en Tandil. Fue realmente bueno ya que en las mejores competencias me metí adelante, lo cual es un logro importante para un atleta amateur”.

“La carrea de Boca quedará en la historia, fue como hacer un gol en La Bombonera porque siempre la corrí y después de 6 veces se me pudo dar y también la Maratón de Buenos Aires donde compartí carpa con esos “monstruos” africanos, fue algo muy lindo y emocionante”.

Como en cada carrera, tras finalizar –con más buenos resultados que malos-, “Leo” se acordó de sus sponsors y colaboradores y de “mi familia, hija y me hermana que me guía”.